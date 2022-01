Supaya Aki Motor Tidak Tekor, Perhatikan Tips dari Yamaha Ini

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Aki motor berperan penting dalam menghasilkan arus listrik untuk mengaktifkan komponen elektrikal sepeda motor, seperti starter motor, lampu-lampu, klakson, speedometer, dan fitur elektrik lainnya.

Yamaha menyatakan bahwa para pengguna sepeda motor harus benar-benar memperhatikan kondisi aki agar motor dapat berfungsi secara optimal.

"Kami membagikan beberapa panduan perawatan sehingga kondisi aki motor awet dan penggunaannya dapat maksimal," kata Manager After Sales Main Dealer Yamaha PT Thamrin Brothers (Sumatera Selatan & Bengkulu) Muslian hari ini, Selasa, 25 Januari 2022.

Berikut cara merawat aki sepeda motor menurut Yamaha:

1. Lakukan pengecekan

Terdapat 2 tipe aki motor, yaitu aki basah dan kering. Yang sering dijumpai pada motor matik adalah aki kering maintenance free. Jika menggunakan aki basah, pengendara wajib melakukan pengecekan volume air aki, jika kurang harus ditambah sampai garis batas maksimal.

Yamaha mengingatkan, jika Voltase aki baik tipe kering atau basah di bawah 12,4 volt, aki motor tersebut harus di charge dan bersihkan terminal aki.

2. Tidak gunakan aksesoris motor berlebihan

Aksesoris motor yang berkaitan dengan kelistrikan dalam jumlah banyak dapat membebani kinerja aki motor.

3. Jangan memaksakan starter elektrik

Jika mesin motor susah hidup, jangan memaksakan penggunaan starter eletrik. Yamaha memastikan tindakan itu akan membuat aki motor soak.

4. Kunci kontak motor off

Saat mesin motor dalam keadaan mati, pastikan kunci kontak motor pada posisi off. Posisi on akan menyedot daya aki.

5. Panaskan motor setiap hari

Yamaha merekomendasikan kepada pengguna supaya panaskan motor 10-15 menit setiap hari dalam kondisi berhenti agar aki motor lebih tahan lama.

6. Gunakan aki motor original

Jika aki motor harus diganti, menurutn Yamaha, gunakan aki dan kapasitas sesuai standar pabrikan.

