5 Dealer Mobil Hyundai Baru Hadir di Jabodetabek, Catat Lokasinya

TEMPO.CO, Jakarta - PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) meresmikan lima dealer mobil baru di wilayah Jabodetabek.

Kelima dealer tersebut adalah Hyundai City Store Supermall Karawaci, Hyundai City Store AEON Mall Sentul City, Hyundai City Store AEON Mall Jakarta Garden City, Hyundai Mampang, dan Hyundai Pondok Gede.

Menurut President Director PT HMID SungJong Ha, kehadiran dealer-dealer baru tersebut untuk mendekatkan diri dengan pelanggan setia Hyundai, khususnya di wilayah Jabodetabek.

"Kami ingin memudahkan akses bagi para pelanggan untuk pilihan produk Hyundai baik di dealer maupun Hyundai City Store," kata Ha dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Senin, 31 Januari 2022.

Hyundai City Store Supermall Karawaci berlokasi di Supermall Karawaci, Lower Ground, Unit 48, yang mampu menampung unit 3 display.

Dealer mobil Hyundai City Store AEON Mall Sentul City berlokasi di lantas dasar AEON Mall Sentul City. Showroom ini dilengkapi dengan coffee shop dan 2 fasilitas pengisian mobil listrik.

Adapun dealer Hyundai City Store AEON Mall Jakarta Garden City berlokasi di AEON Mall Jakarta Garden City yang menampilkan 4 unit display.

Hyundai Mampang di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 203 Kalibata, Jakarta Selatan, memiliki fasilitas pengisian mobil listrik dan lima working bay.

Kemudian dealer mobil Hyundai Pondok Gede, Jalan Raya Jati Makmur Nomor 2 Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Gerai ini menampilkan 5 unit display dan dilengkapi teknisi tersertifikasi oleh Hyundai Motor Indonesia.

Menurut SungJong Ha, melalui lima dealer baru di Jabodetabek tersebut pelanggan bisa melihat langsung model-model mobil baru Hyundai, mulai Hyundai Staria, Kona Electric, Ioniq Electric, All New Palisade, New Santa Fe, hingga SUV terbaru, Hyundai Creta.

Seluruh dealer mobil Hyundai juga terintegrasi dengan platform penjualan online Click-to-Buy.

Baca: Hyundai Buka Dealer Baru di Ambon dan Rancaekek

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.