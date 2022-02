All New Vario 160 Vs All New Aerox 155 Connected, Pilih Mana?

All New Honda Vario 160. (AHM)

TEMPO.CO, Jakarta - Honda dan Yamaha sama-sama memiliki jagoan di kelas skuter matik 150-160 cc. Honda memliki All New Vario 160 yang diluncurkan pada 2 Februari 2022. Sedangkan Yamaha memiliki All New Aerox 155 Connected yang dirilis pada 2 November 2020.

Lantas, dari kedua model itu siapa yang unggul? Mari kita beda.

Harga

Harga menjadi salah satu faktor konsumen dalam membeli sepeda motor. All New Vario 160 dan All New Aerox 155 bermain dalam range harga yang setara. All New Vario 160 ditawarkan dengan harga mulai 25,8 juta (CBS) hingga Rp 28,5 juta (ABS).

Sedangkan All New Aerox 155 Connected, berdasarkan situs resmi Yamaha Indonesia per Februari 2022, harga tipe termurahnya mencapai Rp 26,4 juta. Sedangkan tipe termahal dijual Rp 30,4 juta untuk All New Aerox 155 Connected ABS World GP 60th Anniversary Livery.

All New Yamaha Aerox 155 Connected diluncurkan, 2 November 2020. (Yamaha)

Mesin

Sektor menjadi sorotan ketika Astra Honda Motor meluncurkan All New Vario 160, terutama jika dibandingkan dengan kompetitor langsung seperti All New Yamaha Aerox 155 Connected.

Mesin Vario 160 berkapasitas 160 cc, 4 katub dengan teknolosi eSP+, berpendingin cair. Mesin ini mampu menghasilkan daya 11,3 kW pada 8.500 rpm dengan torsi puncak 13,8 Nm pada 7.000 rpm. Sebagai catatan, mesin ini sama dengan yang dipakai pada PCX 160.

Sedangkan All New Aerox 155 Connected mengusung mesin yang sama dengan milik Nmax berkapasitas 155 cc. Mesin ini menghasilkan daya 11,3 kW pada 8.000 rpm dan torsi maksmium 13,9 Nm pada 6.500 rpm.

Fitur

Selain mesin, Honda dan Yamaha membekali skuter matik ini dengan fitur terkini. Fitur kekinian menjadi daya pikat terhadap konsumen dalam membeli sepeda motor, terutama mereka yang ingin tampil modern dimudahkan dengan adanya fitur-fitur mutakhir.

Pada kedua motor ini sama-sama sudah menggunakan sistem pencahayaan full LED, panel instrumen digital, dan keyless dengan sistem alarm. Hanya saja, lampu sein pada All New Aerox belum menggunakan LED. Keduanya juga sudah menggunakan lampu Day Running Light (DRL) otomatis.

Honda Vario 160 remi meluncur di Indonesia. (Foto: AHM)

Fitur penting yang banyak dicari pengguna skuter matik kelas ini adalah power outlet. Bagi Vario, ini adalah pertama kalinya mendukung power outlet yang dapat digunakan untuk mengisi ulang daya baterai smartphone pada saat berkendara. Fitur yang sama sudah tersemat pada All New Aerox.

Yamaha kemudian mengunggulkan fitur Y-Connect pada model-model terbarunya, termasuk All New Aerox 155. Fitur ini dapat terhubung ke smartphone pemilik melalui konektivitas Bluetooth.

Teknologi Comunication Control Unit (CCU) dan terkoneksi dengan aplikasi Y-Connect (Yamaha Motorcycle Connect) berbasis bluetooth. Fungsi utamanya adalah Notifikasi Telepon, e-mail, Pesan, dan Last Parking Location. Kemudian terdapat Rekomendasi Perawatan, Konsumsi BBM dan Notifikasi Malfungsi. Selanjutnya adalah informasi seperti Jarak Tempuh, Eco Riding, dan Revs Dashboard.

Fitur serupa belum terdapat pada All New Vario 160.

Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) menghadirkan livery baru untuk All New Aerox 155 Connected ABS edisi 60th Anniversary Yamaha World GP. Livery ini merupakan bentuk perayaan 6 dekade keikutsertaan Yamaha di ajang balap dunia MotoGP sejak tahun 1961. FOTO: Yamaha Indonesia

Kaki-kaki

All New Aerox 155 Connected memiliki kaki-kaki yang terlihat lebih sedap dipandang mata. Ban depan menggunakan ukuran 110/80-14 M/C dan ban belakang berukuran 140/70-14 M/C.

Ban ini ditopang supensi Teleskopik (depan) dan Unit swing (belakang. All New Aerox 155 Connected dilengkapi dengan rem cakram (depan) dan drum pada rem belakang. Sedangkan All New Vario 160 dilengkapi dengan ban depan berukuran 100/80-14 M/C dan 120/70-14 M/C untuk ban belakang.

All New Honda Vario 160 dilengkapi dengan suspensi Teleskopik (depan) dan Swing Arm dengan suspensi tunggal (belakang).

Untuk menahan laju sepeda motor, rem menggunakan cakram hidrolik piston tunggal pada bagian depan. Sedangkan rem belakang menggunakan tromol (tipe CBS) dan cakram hidrolik (ABS).

