MPV Toyota Voxy Ditargetkan Terjual 250 Mobil Per Bulan

PT Toyota Astra Motor (TAM) baru saja diluncurkan Toyota Voxy pada hari ini, Kamis, 17 Februari 2022. Peluncuran itu dilakukan secara virtual dengan tajuk 'All New Voxy: Pleasant Voyage'. toyota.astra.co.id

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) baru saja meluncurkan mobil baru All New Toyota Voxy untuk pasar Indonesia sekaligus meramaikan pasar segmen MPV yang memang memiliki pasar cukup baik di negeri ini.

PT Toyota astra motor meyakini hadirnya Toyota Voxy model baru ini bisa mendongkrak penjualan mobil Voxy di Indonesia. Dua tahun lalu, Toyota Voxy hanya mampu terjual sekitar 120 unit dalam satu bulan.

"Kita harap dengan adanya model baru ini mampu mendongkrak ke angka 200 sampai 250 unit setiap bulannya," kata Direktur Marketing Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmy secara daring pada Kamis lalu, 17 Februari 2022.

Meski baru diluncurkan pada Kamis lalu, Anton Jimmy menyatakan pada bulan ini MPV All New Toyota Voxy akan banyak terlihat di jalan-jalan Indonesia.

Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Toyota Voxy resmi dimulai kemarin tapi sebelumnya sudah banyak konsumen yang mendaftar untuk mendapatkan mobil tersebut.

"Kami sudah start delivery ke dealer, dan bulan ini sudah pasti ada konsumen yang sudah menggunakan unit ini," ucapnya.

Mobil baru MPV All New Toyota Voxy menggunakan mesin berkode M20A-FKS sehingga menjadi mobil kedua yang memanfaatkan teknologi Dynamic Force Engine setelah All New Toyota Camry yang menggunakan mesin berkode F25A-FKS.

Dengan mesin berkapasitas 1.986cc, All New Toyota Voxy yang baru memiliki peningkatan performa, yakni 170 PS dari sebelumnya 152 PS. Torsinya juga meningkat dari 19,7 Kgm menjadi 20,6 Kgm pada 4.900 rpm, atau naik 4,6 persen.

Mobil baru MPV All New Toyota Voxy hadir dengan empat pilihan warna, yaitu White Pearl, Glitter Black, Sparkling Black Pearl, dan Metal Stream yang dibenderol mulai dari Rp 558,2 juta on the road Jakarta.

Baca: Toyota Voxy Resmi Diluncurkan Hari Ini, Harganya Rp 558 Juta



Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.