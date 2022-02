15 Model Baru BMW akan Meluncur di Indonesia Tahun Ini, Ada Mobil Listrik

TEMPO.CO, Jakarta - BMW Group Indonesia berencana meluncurkan 15 model baru sepanjang tahun ini. Dari ke-15 model baru itu, di antaranya merupakan mobil listrik.

"Jadi, ada 15 model baru untuk BMW dan 4 untuk MINI," kata Jodie O'Tania, Direktur Komunikasi BMW Group Indonesia di Jakarta, Selasa, 22 Februari 2022.

Sayangnya, Jodie tidak menjabarkan mobil listrik apa kapan waktu peluncuran di Indonesia tahun ini. Namun demikian, saat ini sudah ada dua model mobil listrik yang terdapat di situs resmi BMW Group Indonesia. Kedua model itu adalah BMW i4 dan iX.

Dari 15 model baru BMW itu, 1 model sudah diluncurkan hari ini. Model itu adalah BMW 218i Gran Coupe Sport. Model ini ditawarkan dengan harga Rp 705 juta (off the road) atau Rp 795 juta on the road untuk wilayah DKI Jakarta.

Menariknya, 218i Gran Coupe saat ini sudah diproduksi di fasilitas perakitan BMW di Sunter, Jakarta Utara. "Total saat ini sudah ada sembilan model BMW dan MINI yang dirakit secara lokal," ujar dia.

BMW 218i Gran Coupe dilengkapi mesin 1.500 cc yang sanggup menghasilkan daya 140 hp pada 4.500-6.500 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi 7-Speed Steptronic Sport.

Baca juga: Tiga Mobil Listrik BMW dan MINI Masuk Indonesia Tahun Ini

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.