All New Royal Enfield Classic 350 Baru Bisa Langsung Dikirim ke Konsumen

TEMPO.CO, Jakarta - All New Royal Enfield Classic 350 diluncurkan di Indonesia hari ini, Selasa, 22 Februari 2022. Motor baru tersebut sudah tersedia di dealer Royal Enfield Pondok Indah.

"Saat ini unit sudah tersedia di diler Pondok Indah. Setelah melakukan pembayaran, unit sudah bisa dibawa pulang," kata Head Business APAC of Royal Enfield, Vimal Sumbly dalam acara peluncuran Royal Enfield All New Classic 350 yang digelar secara virtual hari ini.

Menurut Vimal, calon konsumen yang ingin memiliki motor Royal Enfield Classic 350 terbaru, bisa langsung melakukan pemesanan melalui Aplikasi Royal Enfield, situs resmi Royal Enfield, atau melalui dealer resmi Royal Enfield di Indonesia.

Pabrikan motor klasik dari India tersebut juga membuka pemesanan All New Classic 350 melalui marketplace Tokopedia dengan nama toko Nusantara Royal Enfield.

Berdasarkan pantauan Tempo di Tokopedia, Classic ini bisa dipesan dengan booking fee Rp 5 juta.

All New Royal Enfield Classic 350 dipasarkan dalam 4 varian, yakni Classic Chrome, Classic Dark, Classic Signals, dan Halcyon.

Motor Royal Enfield Classic Chrome memiliki dua pilihan warna tangki, yakni Chrome Red dan Chrome Bronze dan dibanderol Rp 110,4 juta OTR Jakarta.

Kemudian Classic Dark hadir dalam pilihan warna Stealth Black dan Gunmetal Grey dengan harga Rp 109,8 juta OTR Jakarta. Lalu varian Classic Signals tersedia warna Marsh Grey dan Desert Sand yang dijual Rp 107,9 juta OTR Jakarta.

Terakhir, varian paling rendah All New Royal Enfield Classic 350 adalah Halcyon tersedia dalam pilihan warna hijau, abu-abu, dan hitam. Harganya, Rp 105 juta OTR Jakarta.

Sebagai informasi, Royal Enfield Classic 350 terbaru ini dibekali sasis baru tipe Twin Downtube Spine Frame. Desain tangki bahan bakarnya pun diperbaharui dengan kapasitas mencapai 13 liter. Motor ini dibekali mesin silinder tunggal berkapasitas 349cc berpendingin udara, sama dengan Meteor 350.

