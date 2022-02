Daftar Harga Mobil Daihatsu yang Mendapatkan PPnBM 2022

All New Daihatsu Xenia rilis di GIIAS 2021. TEMPO/Dicky Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak lima model mobil Daihatsu dengan total 51 varian mendapatkan insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) tahun 2022.

Kelima model itu adalah seluruh varian pada 2 jenis kendaraan KBH2 atau LCGC Daihatsu untuk Ayla (12 varian), dan Sigra (10 varian) dengan total 22 varian, serta beberapa varian pada 3 jenis kendaraan non KBH2 atau non LCGC Daihatsu seperti Xenia (15 varian), Rocky (10 varian), dan Terios (4 varian).

Insentif pada model KBH2 atau LCGC diberikan pada kuartal I dengan tarif PPnBM 0 persen; kuartal II sebesar 1 persen; kuartal III sebesar 2 persen; dan pada kuartal IV tarif PPnBM akan dikenakan sebesar 3 persen.

Sedangkan untuk model non KBH2 atan non LCGC, insentif diberikan pada kuartal I dengan tarif PPnBM sebesar 7,5 persen; serta kuartal II hingga kuartal IV akan dikenakan sebesar 15 persen.

“Daihatsu mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui kelanjutan insentif PPnBM DTP ini. Kami berharap, pelanggan dapat segera memanfaatkan kebijakan insentif ini dalam mewujudkan impiannya memiliki mobil baru Daihatsu,” kata Budi Mahendra, Marketing Product Planning Division Head PT Astra Daihatsu Motor (ADM) dalam keterangan resmi, Selasa, 22 Februari 2022.

Daftar harga berdasarkan situs resmi Daihatsu per Februari 2022:

Daihatsu Ayla:

Ayla 1.0 D MT Rp 106,7 juta

Ayla 1.0 D+ MT Rp 118,9 juta

Ayla 1.0 X MT Rp 129,7 juta

Ayla 1.0 X Deluxe MT Rp 137,05 juta

Ayla 1.0 X AT Rp 138,75 juta

Ayla 1.0 X Deluxe AT Rp 146,1 juta

Ayla 1.2 X MT Rp 141 juta

Ayla 1.2 R MT Rp 147,95 juta

Ayla 1.2 R Deluxe MT Rp 151,95 juta

Ayla 1.2 X AT Rp 151 juta

Ayla 1.2 R AT Rp 160,45 juta

Ayla 1.2 R Deluxe AT Rp 164,45 juta

Daihatsu Sigra

Sigra 1.0 D MT Rp 124,15 juta

Sigra 1.0 M MT Rp 134,55 juta

Sigra 1.2 X MT Rp 143,9 juta

Sigra 1.2 X MT DLX Rp 149,4 juta

Sigra 1.2 R MT Rp 150,3 juta

Sigra 1.2 X AT Rp 156,7 juta

Sigra 1.2 X AT DLX Rp 162,2 juta

Sigra 1.2 R MT DLX Rp 154,1 juta

Sigra 1.2 R AT Rp 163,1 juta

Sigra 1.2 R AT DLX Rp 166,9 juta

Daihatsu Rocky

Rocky 1.2 M MT Rp 190,3 juta

Rocky 1.2 X MT Rp 203,5 juta

Rocky 1.2 M CVT Rp 207 juta

Rocky 1.2 X MT ADS Rp 211,5 juta

Rocky 1.2 X CVT Rp 220,2 juta

Rocky 1.2 X CVT ADS Rp 228,2 juta

Rocky 1.0 R TC MT Rp 227,8 juta

Rocky 1.0 R TC MT ADS Rp 248,3 juta

Daihatsu Xenia

Xenia 1.3 M MT Rp 202,6 juta

Xenia 1.3 X MT Rp 205,7 juta

Xenia 1.3 X CVT Rp 222 juta

Xenia 1.3 R MT Rp 216,2 juta

Xenia 1.3 R MT SC Rp 217,7 juta

Xenia 1.3 R MT ADS Rp 225,2 juta

Xenia 1.3 R MT SC ADS Rp 226,7 juta

Xenia 1.3 R CVT Rp 232,5 juta

Xenia 1.3 R CVT ADS Rp 241,5 juta

Xenia 1.3 R CVT SC Rp 234 juta

Xenia 1.3 R CVT SC ADS Rp 243 juta

Xenia 1.5 R MT Rp 234,2 juta

Xenia 1.5 R MT SC Rp 235,7 juta

Xenia 1.5 R MT ADS Rp 243,2 juta

Xenia 1.5 R MT SC ADS Rp 244,7 juta

Daihatsu Terios

Terios X MT IDS Rp 219,2 juta

Terios X MT DLX IDS Rp 229,2 juta

Terios X AT DLX IDS Rp 239 juta

