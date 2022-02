Melihat Persaingan BMW 218i Gran Coupe Sport Vs Mercedes-Benz A 200

TEMPO.CO, Jakarta - Sedan BMW 218i Gran Coupe Sport baru saja diperkenalkan di pasar otomotif Tanah Air pada Selasa, 22 Februari 2022. BMW Indonesia melaporkan mobil baru ini dibanderol dengan harga yang terbilang murah di kelasnya.

Hal itu dibenarkan langsung oleh Direktur Komunikasi BMW Group Indonesia, Jodie O’Tania. Mobil baru ini dibanderol dengan nilai Rp 705 juta off the road, sedangkan harga on the road untuk wilayah DKI Jakarta sebesar Rp 795 juta.

BMW 218i Gran Coupe Sport nantinya bakal bersaing di industri otomotif Indonesia dengan sedan premium lainnya, seperti Mercedes-Benz A 200 Sedan Progressive Line. Meski ada perbedaan cc pada mesin, namun keduanya diketahui berada di kelas yang sama.

Jika melihat tampilannya, 218i Gran Coupe Sport menggambarkan sebuah mobil sport yang elegan. Itu bisa dilihat dari desain facia depan, sisi samping, hingga buritan yang menggambarkan sosok coupe modern BMW.

Desain menawan itu juga hadir di Mercedes-Benz A-Class, di mana lampu depannya yang agar tipis dan garis-garis tipis bagian kap mesin sehingga mobil terlihat begitu elegan. Tak hanya bagian depan, tampak belakangnya pun juga tak kalah menarik dengan dua lubang knalpot di sisi kanan bawah dan kiri bawah.

Bicara dapur pacunya, BMW 218i Gran Coupe Sport dilengkap mesin bensin 1,5 liter 3-silinder dengan teknologi BMW TwinPower Turbo. Alhasil, sedan baru ini bisa mengeluarkan daya sampai 140 hp dan torsi maksimum 220 Nm. Tenaga mesinnya diketahui memakai roda penggerak depan melalui transmisi Steptronic 7-percepatan dengan kopling ganda.

Sedangkan Mercedes-Benz A 200 Sedan Progressive Line diketahui menggunakan mesin Petrol 1332 cc dengan tranmisi tujuh speed dual clutch. Mobil mewah ini pun bisa menghasilkan tenaga sebesar 163 ps dan torsi maksimum 250 Nm.

BMW 218i Gran Coupe dilengkapi berbagai fitur modern seperti bantuan ekstensif untuk parkir melalui Active Park Distance Control (PDC), rearview camera, Parking Assistant dan Reversing Assistant. Parking Assistant ini memungkinkan bantuan parkir otomatis di ruang parkir paralel atau tegak lurus dengan jalan, serta manuver otomatis keluar dari ruang parkir paralel.

Tak berbeda jauh, Merecedes-Benz A-Class dikabarkan juga memiliki fitur parkir bernama Active parking assist wit Parktronic. Selain itu, konsumen nantinya juga mendapatkan teknologi Active Brake Assist, Keyless-go, blind sport assist dan hands-free acces.

Sekedar informasi tambahan, sedan Mercedes-Benz A 200 Sedan Progressive Line dijual dengan harga Rp 738 juta off the road. Dengan begitu, sedan ini lebih mahal ketimbang mobil baru BMW 218i Gran Coupe.

