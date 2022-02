MG Motor Ungkap Mobil Listrik Terbaru yang Rilis Tahun ini, Pakai Nama MG 4?

TEMPO.CO, Jakarta - MG Motor mengungkapkan bocoran mobil listrik baru yang rencananya bakal diluncurkan pada akhir tahun 2022. Produsen mobil Inggris juga mengunggah video teaser di akun Twitter resminya pada Rabu, 23 Februari 2022.

"Sebuah kendaraan listrik 100 persen baru dari MG memiliki premier Inggris yang ditetapkan pada Q4 tahun ini. Kendaraan ini memiliki panjang 4.300 mm dan dikembangkan dengan mempertimbangkan konsumen Inggris," cuit MG Motor, sebagaimana dikutip Tempo hari ini, Kamis, 24 Februari 2022.

Dalam video teaser tersebut, terlihat mobil baru ini tertutup kain putih. Namun video tersebut juga mengungkapkan beberapa detail mobil listrik terbaru ini. Mobil listrik yang kemungkinan diberi nama MG 4 ini akan dibalut warna oranye.

A brand new 100% electric vehicle from MG has its UK premiere set in Q4 this year. The vehicle measures 4.300 mm in length and is developed with the UK consumer in mind. Take a sneak peek at this beauty and stay tuned.. https://t.co/ImMlaNDVMf#MGElectricforAll pic.twitter.com/j3sHYN6oS1