Harga Pertamax Turbo Kembali Naik, Ini Perbandingannya dengan Shell, Vivo dan BP

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina Patra Niaga kembali menaikkan harga tiga produk BBM non subsidi, yakni Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite. Penyesuaian harga ini berlaku per 3 Maret 2022, setelah pada Februari lalu Pertamina juga sempat menaikkan harga ketiga produk BBM ini.

Kenaikan harga ini dilakukan Pertamina untuk mengikuti harga minyak dunia yang mengalami kenaikkan imbas perang Rusia dan Ukraina. Seperti diketahui, saat ini harga minyak mentah dunia tembus ke level USD 100 per barel.

"Kenaikan ini mengkuti harga market global dan sesuai ketentuan Kementerian ESDM. Harga ini akan kami review setiap 2 minggu," kata Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina (Persero) Irto Ginting kepada Tempo hari ini, Jumat, 4 Maret 2022.

Bulan lalu, harga Pertamax Turbo (RON 98) naik dari semula Rp 12.000 menjadi Rp 13.500 per liter. Kemudian Pertamina Dex (CN 53) dari Rp 11.050 menjadi Rp 13.200 per liter, serta Dexlite (CN 51) naik harga dari Rp 9.500 menjadi 12.150 per liter.

Kemudian di awal bulan ini, Pertamax Turbo (RON 98) naik dari semula Rp 13.500 menjadi Rp 14.500 per liter. Kemudian Pertamina Dex (CN 53) dari Rp 13.200 menjadi Rp 13.700 per liter, serta Dexlite (CN 51) naik harga dari Rp 12.150 menjadi 12.950 per liter.

Kenaikan harga tersebut berlaku di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, NTT, hingga NTB. Sementara di daerah lain menyesuaikan dengan harga di masing-masing daerah.

Penyesuaian harga ini dilakukan hanya untuk ketiga produk BBM non subsidi tersebut, sementara untuk Pertamax dan Pertalite dipastikan tidak mengalami kenaikkan.

1. Pertamina

Situs mypertamina.id mencatat sejumlah harga jual bensin berikut yang berlaku per tanggal 3 Maret 2022:

Pertalite: Rp 7.650 – Rp 8.000 per liter

Pertamax: Rp 9.000 – Rp 9.400 per liter

Pertamax Turbo (RON 98): Rp 14.500 per liter dari sebelumnya Rp 13.500

Pertamina Dex (CN 53): Rp 13.700 per liter dari sebelumnya Rp 13.200

Dexlite (CN 51): Rp 12.950 per liter dari sebelumnya Rp 12.150.

2. Shell

Harga BBM produk Shell di setiap provinsi mulai berlaku Per Tanggal 1 Maret 2022 dengan rincian harga per liter berikut ini:

Shell Super Rp 12.990

Shell V-Power Rp 14.500

Shell V-Power Diesel Rp 13.750

Shell V-Power Nitro+ Rp 14.990

3. Vivo

Per Maret 2022, harga BBM Vivo Energi di Indonesia masih stabil. Belakangan harga BBM di pom bensin Vivo ikut naik, berikut daftarnya:

Revvo 90 : Rp 8.900 per liter

Revvo 92 : Rp 11.900 per liter

Revvo 95 : Rp 12.500 per liter

4. British Petroleum (BP)

Berikutnya adalah deretan harga BBM yang dijual di pom bensin BP yang selevel dengan Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex per 1 Maret 2022:

BP 90 : Rp 11.990 per liter

BP 92 : Rp 12.500 per liter

BP 95 : Rp 13.900 per liter

BP Diesel : Rp 13.500 per liter

