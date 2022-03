Greysia Polii Jadi Pemilik Pertama BMW 218i Gran Coupe Sport

Greysia Polii in possibly her last Uber Cup. Credit. BWF.

TEMPO.CO, Jakarta - BMW Indonesia resmi melakukan serah terima unit BMW 218i Gran Coupe Sport M Performance Edition kepada pelanggan pertamanya. Menariknya, pelanggan pertama BMW The 2 ini adalah seorang atlet bulutangkis Indonesia, Greysia Polii.

Peraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 ini memiliki unit BMW The 2 dengan pilihan warna Mineral White. Penyerahan unit dilakukan dalam gelaran BMW Exhibition yang dilaksanakan di Plaza Senayan, Jakarta.

"Di hari terakhir gelaran BMW Exhibition di Plaza Senayan, BMW Indonesia lengkapi kegiatan dengan penyerahan BMW 218i Gran Coupe Sport M Performance Edition kepada pelanggan pertama kami, Greysia Polii," kata President Director BMW Group Indonesia Rames Divyanathan dalam siaran pers yang diterima Tempo, Minggu, 6 Maret 2022.

Menurut penuturan Greysia Polii, dirinya memilih BMW 218i Gran Coupe Sport M Performance Edition ini karena mobil ini fungsional dan nyaman untuk digunakan sehari-hari.

"Apalagi ternyata BMW 218i Gran Coupe Sport ini bisa tampil semakin sporty dengan penambahan beragam fitur BMW M Performance Parts, dan setelah melihat unitnya saya semakin merasa ini benar-benar kendaraan yang sesuai untuk keseharian saya," ujar Polii.

Sebagai informasi, BMW 218i Gran Coupe Sport merupakan sedan rakitan lokal yang diluncurkan BMW Indonesia. Mobil ini ditawarkan dengan harga Rp 705 juta off the road. Harga on the road untuk wilayah DKI Jakarta sebesar Rp 795 juta.

218i Gran Coupe Sport ditenagai mesin bensin 1,5 liter 3-silinder dengan teknologi BMW TwinPower Turbo yang menghasilkan daya 140 hp dan torsi maksimum 220 Nm dari 1.480 sampai 4.200 dpm. Tenaga dari mesin ini disalurkan ke roda penggerak depan melalui transmisi Steptronic 7-percepatan dengan kopling ganda.

BMW mengklaim 218i Gran Coupe Sport dapat berakselerasi dari 0-100 km/jam dalam waktu 8,7 detik dengan kecepatan puncak 213 km/jam. BMW 218i Gran Coup Sport hadir dengan BMW EfficientDynamics generasi terbaru, yang berarti penghematan bahan bakar yang lebih baik dan emisi yang lebih rendah.

