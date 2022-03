Begini Yamaha Segarkan Tampilan Motor MX King 150 dan Yamaha Gear 125

TEMPO.CO, Jakarta - Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) pada pekan ini menyegarkan tampilan sepeda motor dari dua segmen berbeda, yakni MX King 150 di kelas moped sport dan Yamaha Gear 125 di kelas skutik.

Yamaha MX King 150 tampil berbeda dengan tiga warna baru, yakni Cyan, Red dan Blue dengan aksen yang lebih terang untuk menonjolkan kesan speedy dan sporty.

"Yamaha menghadirkan tiga warna baru MX King 150 untuk menyegarkan penampilan motor ini, sehingga kian mempertegas karakter sporty dan agresif," kata Antonius Widiantoro, Manager Public Relations, YRA and Community PT YIMM hari ini, Jumat, 11 Maret 2022.

Perpaduan warna cyan dan hitam pada Yamaha MX King 150 membuat motor itu terlihat berbeda, terutama pada bagian depan, velg depan, dan cowling samping. Sedangkan area lainnya dominan hitam. Terdapat grafis garis-garis tajam dan dibubuhkan tulisan MX berukuran besar.

Yamaha MX King 150 Red mengombinasikan warna merah yang dominan ditambah kelir abu-abu di bagian depan, serta grafis garis-garis tipis berwarna kuning dan putih, serta velg hitam depan dan belakang.

Adapun MX King 150 Blue menonjolkan aura racing dengan velg biru. MX King 150 warna baru dipasarkan dengan harga Rp24.960.000 on the road Jakarta.

Yamaha juga memberikan tampilan yang segar untuk Gear 125 yakni lima pilihan warna baru, seperti Metallic Cyan, Metallic White (kombinasi putih grafis biru tua dan kuning), Metallic Red (merah dengan grafik biru), Matte Olive (hijau olive) dan Metallic Black (hitam dengan grafik kuning).

“Tahun 2022 menjadi tahun pertama Yamaha Gear 125 mendapat sentuhan warna baru. Terinspirasi dari perkembangan tren masa kini, Yamaha menghadirkan perpaduan warna baru yang unik dengan grafis yang lebih modern," kata Antonius.

