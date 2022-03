Syarat Usia Pemilik SIM Berubah, Tak Lagi Pukul Rata Minimal 17 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Kewajiban untuk memiliki Surat Izin Mengemudi atau SIM berlaku bagi setiap pengemudi. Tidak hanya cakap dalam berkendara, memenuhi persyaratan administrasi, dan kesehatan jasmani maupun rohani, telah mencapai usia tertentu juga menjadi syarat utama pembuatan SIM. Ketentuan usia yang berlaku sesuai dengan jenis dan golongan SIM yang dimiliki.

Usia Pembuat SIM

Persyaratan usia untuk memiliki SIM diatur dalam pasal 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Berikut adalah aturan terbarunya.

17 tahun untuk SIM A, SIM C, SIM D, dan SIM DI

18 tahun untuk SIM CI

19 tahun untuk SIM CII

20 tahun untuk SIM A umum dan SIM BI

21 tahun untuk SIM BII

22 tahun untuk SIM BI umum

23 tahun untuk sim BII umum

Penggolongan pembuatan SIM C dibagi menjadi tiga bagian. Dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 2021 SIM C dibagi menjadi tiga, yaitu SIM C, SIM CI, dan SIM CII. SIM C ditujukan untuk masyarakat yang mengendarai kendaraan bermotor dengan motor maksimal 250 cc, CI untuk motor berkapasitas 250-500 cc, sementara CII untuk 500 cc ke atas.

Sementara SIM A dibagi menjadi 2 bagian. SIM A yang dikenakan batasan usia minimal 17 tahun berlaku bagi kendaraan yang memuat maksimal 3.500 kg beban berupa mobil penumpang perseorangan maupun barang perseorangan. Sedangkan SIM A umum yang dikenai batasan usia minimal 20 tahun diperbolehkan dengan jumlah beban maksimal 3.500 kg berupa mobil penumpang umum maupun barang umum.

Golongan SIM B terbagi menjadi empat bagian. SIM BI berlaku untuk pengemudi dengan kendaraan yang memiliki beban lebih dari 3.500 kg berupa bus perseorangan dan mobil barang perseorangan. SIM BI umum, berlaku untuk pengemudi dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg berupa bus umum dan mobil barang umum. Sementara SIM BII berlaku untuk pengemudi berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik dengan beban lebih dari 1000 kg.

SIM BII umum, berlaku untuk pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermuatan alat berat, kendaraan penarik, atau gandengan umum lebih dari 1.000 kg. Sedangkan SIM D yang setara dengan SIM A dan SIM DI setara dengan SIM C untuk penyandang disabilitas dikenai batasan usia minimal 17 tahun.

RISMA DAMAYANTI

