SAV BMW X3 Facelift Diluncurkan Seharga Rp 1,1 Miliar, Simak Ubahannya

TEMPO.CO, Jakarta - BMW Group Indonesia meluncurkan pembaruan untuk SAV BMW X3 alias versi facelift. Ada dua trim yang dihadirkan, yakni BMW X3 xDrive30i M Sport dan BMW X3 sDrive20i xLine.

Menurut Vice President Customer Support BMW Group Indonesia Ariefin Makaminan, SAV (sport activity vehicle) New BMW X3 ini hadir dengan tampilan baru pada sisi interior, eksterior, dan fiturnya.

"BMW X3 ini selalu menjadi salah satu andalan kami. Perbedaan dengan X3 lama ada pada tampilan lampu depan yang lebih tajam sehingga punya tampilan yang lebih fokus," ujar Ariefin saat peluncuran New BMW X3, Rabu, 16 Maret 2022.

Pada SAV BMW X3 xDrive30i M Sport facelift dilengkapi eksterior dan interior BWM M Sport, konstruksi BMW EfficientLightweight, hingga Apple CarPlay. Kemudian interiornya mendapatkan finishing Aluminimum Rhombicle dark dengan highlight Pearl Chrome dan jok berbalut Sensatec.

Kemudian BMW X3 xDrive30i M Sport ini juga telah dibekali BMW Laserlight beraksen biru dengan fungsi adaptif dan desain ikonik.

Eksterior BMW xDrive30i M Sport hadir dengan bahasa desain khas Sport Activity Vehicle (SAV).

Mobil tersebut dilengkapi Icon Adaptive LED dengan selective-beam berbentuk hexagonal, serta kidney grille yang menyatu dengan bumper depan. Bagian belakangnya disematkan bumper two-tone dari M Sport exterior package dan dual tail-pipe.

Sementara pada BMW X3 sDrive20i xLine dibekali roda berukuran 19 inci aerodynamic styling 842 Bicolour. Kemudian interiornya menggunakan fine-wood trim dengan finishing Pearl Chrome dan jok dibalut Sensatec.

Mobil BMW facelift ini mendapatkan teknologi canggih meliputi Remote Engine Start, Parking Assistant Plus, dan Driving Assistant. Selain itu sDrive20i xLine ini juga sudah dilengkapi Adaptive LED yang dipadukan dengan teknologi BMW Selective Beam.

Dari sektor dapur pacu, SAV BMW X3 xDrive30i M Sport dibekali mesin bensin TwinPower Turbo 1.998cc. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal 252 HP dan torsi 350 Nm yang disalurkan melalui transmisi Steptronic 8 kecepatan.

Adapun BMW X3 sDrive20i xLine facelift mengusung mesin bensin TwinPower Turbo berkubikasi 1.998cc. Lewat transmisi Steptronic 8 kecepatan, mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 184 HP dan torsi puncaknya 300 Nm.

Harga SAV BMW X3 xDrive30i M Sport Rp 1,175 miliar off the road. Sedangkan BMW X3 sDrive20i xLine dilego Rp 1,065 miliar off the road.

Baca: BMW X1, X3, dan X5 Baru Resmi Meluncur, Simak Harganya

Ikuti kabar terkini MotoGP Mandalika hanya di kanal Otomotif.Tempo.co. Diliput secara eksklusif, langsung dari Sirkuit Mandalika.