Honda Jual 636 Unit Mobil Selama Pameran Jakarta Auto Week, Brio Terlaris

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) mencatatkan penjualan sebanyak 636 unit selama perhelatan Jakarta Auto Week 2022. Pameran otomotif ini sendiri telah berakhir pada Minggu, 20 Maret 2022.

Capaian penjualan mobil ini tidak terlepas dari kontribusi dari dua model andalan Honda, yakni Brio dan All New BR-V. Selama 9 hari pameran berlangsung, Brio tercatat terjual 310 unit dan All New BR-V terjual 128 unit.

Atas torehan di Jakarta Auto Week 2022 ini, Honda optimistis mencatatkan pertumbuhan penjualan mobil di bulan Maret ini.

"Kami optimistis bahwa semakin meningkatnya aktivitas masyarakat dan pameran otomotif besar seperti Jakarta Auto Week, akan terus mempertahankan tren penjualan positif Honda di bulan Maret," ujar Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM Yusak Billy dalam siaran pers yang diterima Tempo, Selasa, 22 Maret 2022.

Penjualan positif yang diraih Honda di Jakarta Auto Wek 2022 tidak terlepas dari sejumlah program penjualan dan promo yang dihadirkan dalam tajuk "March Special Deals".

Program ini memberikan free biaya perawatan berkala, jasa dan part sampai dengan 50.000 km atau 4 tahun untuk pembelian Honda CR-V, Brio, HR-V, dan City Hatchback.

Selain itu ada juga keuntungan low DP 10 persen, angsuran rendah, lucky dip, paket hemat, dan test drive berhadiah untuk konsumen yang melakukan SPK di bulan ini.

Program penjualan "March Special Deals" ini masih tetap berlaku setiap minggunya di setiap dealer Honda. Promo ini diberikan kepada konsumen dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Baca: 8 Pembalap Alami Crash di MotoGP Mandalika, Marc Marquez Paling Parah

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.