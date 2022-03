All New Honda HR-V Sudah Bisa Dipesan di Dealer, Simak Daftar Harganya

PT Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan model terbaru Honda HR-V pada Rabu, 23 Maret 2022. Hadir dengan tampilan yang lebih baru, All New Honda HR-V dibekali fitur keselamatan Honda Sensing untuk semua tipenya.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) telah meluncurkan mobil SUV All New Honda HR-V 2022 pada hari ini, Rabu, 23 Maret 2022.

Honda HR-V generasi kedua ini sudah bisa dipesan di seluruh dealer mobil resmi Honda di Indonesia.

"Unit sudah bisa dipesan per hari ini. Kami telah mendistribusikan HR-V terbaru ini ke dealer-dealer," kata Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM Yusak Billy dalam acara peluncuran virtual All New Honda HR-V hari ini.

Honda menargetkan penjualan mobil All New Honda HR-V 2022 sebanyak 35.000 unit dalam setahun. Target tersebut akan disesuaikan lagi seiring dengan perkembangan pasar di Indonesia.

"Kami optimistis All New Honda HR-V akan diterima baik oleh masyarakat Indonesia. Kami yakin dengan berbagai perubahan yang diberikan pada All New HR-V, mobil ini akan tetap menjadi pilihan utama konsumen di Indonesia," ucap Billy.

All New Honda HR-V 2022 hadir dalam empat varian, yakni S, E, SE, dan juga Turbo RS. Ini pertama kalinya varian RS hadir untuk model HR-V di Indonesia.

Berikut daftar harga All New Honda HR-V 2022 on the road (OTR) Jabodetabek:

1. All New Honda HR-V 1.5L S CVT Rp 355,9 Juta

2. All New Honda HR-V 1.5L E CVT Rp 379,9 Juta

3. All New Honda HR-V 1.5L SE CVT Rp 399,9 Juta

4. All New Honda HR-V 1.5L Turbo RS Rp 499,9 Juta.

Baca: Teaser Hyundai Creta Kembali Disebar, Calon Pesaing Honda HR-V

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.