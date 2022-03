Peugeot 2008 Resmi Masuk Indonesia, Harga Rp 490 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Astra Peugeot resmi memboyong Peugeot 2008 di Indonesia. SUV kompak ini ditawarkan dengan harga Rp 490 juta (on the road wilayah Jakarta). Harga ini sedikit lebih murah dibanding All New Honda HR-V tipe tertinggi (Rp 499,9 juta) yang baru saja diluncurkan.

Peugeot 2008 memiliki dimensi panjang 4.312 mm, lebar 1.785 mm, tinggi 1.545 mm dengan wheelbase 2,612 mm. Dimensi ini diklaim menghasilkan ruang kabin yang lapang, terutama pada legroom baris pertama dan kedua.

Secara penampilan, 2008 menghadirkan wajah modern SUV kompak. Peugeot menyematkan lampu LED dengan desain 3 cakar singa yang menjadi ikon produsen asal Prancis ini.

Sementara untuk gril, tetap mengusung frameless karakter khas Peugeot global dengan logo Lion pada bagian tengah. Dari lampu utama LED pada bagian depan yang terintegrasi dengan DRL memanjang secara vertikal hingga ke bagian bumper terlihat seperti taring seekor singa.

Peugeot 2008 2022. (Peugeot)

Bagian buritan, Peugeot 2008 didesain dengan apik dan mencerminkan karakter khas Peugeot. Ambiens 3 baris cluster merah dari 6 LED yang melambangkan kuku singa dideskripsi pada lampu belakang. Kian tampil sporty, dengan kehadiran dual pipe (knalpot) pada gas buang SUV kompak premium ini.

Untuk roda, Peugeot ini memiliki ukuran 215/60 R17. Untuk pelek, Peugeot mengadopsi 17 inci alloy rims. Sementara untuk suspensi bagian depan, MacPerson Struts dan di belakang, Torsion Beam.

Di bagian interior, SUV ini dilengkapi dengan jok kulit mewah. Balutan kulit juga hadir pada trim hingga lingkar kemudi yang membuat kesan luks berada di kabin.

Nuansa kabin khas Peugeot hadir dengan Peugeot i-Cockpit, inovatif, dan futuristik. Paling kentara, terdapat 10 inci 3D digital head up display untuk memberikan informasi langsung ke pengemudi.

Bagian Head Up Display 3 dimensi inilah menjadi fitur ikonik Peugeot 2008. Tampilan menarik dan fungsional ini bakal menjadi daya tarik. Ada 5 opsional display, seperti personal, dial, minimum, dan driving.

Interior Peugeot 2008 2022. (Peugeot)

Semantara pada bagian tengah, Piano Key Button, Pocket Holding serta Monitor 7 inci Full Colour Touch Screen Display Infotainment System. Memungkinkan sejumlah informasi yang dibutuhkan yang terkoneksi blueooth, Apple carplay/mirrorlink pada i-Cockpit amplifly.

Peugeot membekali sejumlah perangkat safety pada Peugeot 2008. Ada 4 airbags, ISOFIX Child Restraint Anchor Points, seat belt warning dan Hill Star Assist hadir sebagai fitur standar. Pun fitur dan kelengkapan safety seperi ABS, EBD, EBA & Electronic Stability Program (ESP), Dynamic Stability Control (DSC) dan Anti-Skid Regulation (ASR) yang mampu menjaga kestabilan berkendara.

Sementara fitur safety berteknologi advance juga hadir pada Peugeot 2008. Sebut saja fitur Active Lane Keeping Assist membantu driver saat perpindahan jalur mendadak secara otomatis diingatkan via alarm peringatan. Selain itu fitur HIgh Beam Assist, Blind Spot Monitoring, Active Safety Brake dan Driver Attention Warning juga ada.akal mengoreksi sekaligus mengingatkan berupa peringatan alarm.

Untuk mesin, Peugeot masih mempercayai performa mesin berkode EB2ADTSM. Kapasitas mesin, Peugeot mengadopsi 3 silinder 1.2 L Turbo Puretech, tenaga yang dihasilkan mencapai 130 hp pada 5.500 rpm dengan torsi 230 Nm pada 1.750 rpm.

Tenaga mesin ini disalurkan ke roda penggerak melalui transmisi otomatis 6-speed auto (AT66 III).

Selain berhadapan dengan All New Honda HR-V, Peuoget 2008 juga menantang sejumlah kompetitor seperti Mazda CX3 dan Hyundai Creta.

