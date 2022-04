Simak Simulasi Kredit Keeway Shiny 150, Cicilannya Mulai Rp 1,6 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Benelli Motor Indonesia (BMI) meluncurkan skuter baru Keeway Shiny 150 di ajang IIMS 2022. Skuter matik ini dipasarkan dengan banderol Rp 24,3 juta OTR DKI Jakarta.

"Saat ini ready 200 unit dan kami targetkan terjual 100 unit di IIMS 2022, sementara 100 unit lagi kami kirimkan ke dealer untuk display," kata CEO Benelli Anugrah Motor Pusaka Steven Kentjana Putra dalam acara peluncuran Keeway Shiny 150 beberapa waktu lalu.

Bagi masyarakat yang tertarik dengan skuter ini, bisa langsung melakukan pembelian di IIMS 2022 atau di dealer resmi Benelli-Keeway terdekat. Terkait perusahaan pembiayaan, BMI telah bekerja sama dengan Adira Finance dan BCA Multifinance.

Leasing Adira Finance

Untuk pembiayaan melalui Adira Finance, DP terendahnya Rp 3.750.000 dengan besaran cicilan Rp 2.375.000 per bulan untuk tenor 11 bulan, Rp 1.652.000 per bulan untuk tenor 17 bulan, Rp 1.326.000 per bulan untuk tenor 23 bulan, Rp 1.139.000 per bulan untuk tenor 29 bulan, dan Rp 1.006.000 per bulan untuk tenor 35 bulan.

Kemudian untuk DP Rp 4.500.000, besaran cicilannya Rp 2.277.000 per bulan untuk tenor 11 bulan, Rp 1.596.000 untuk tenor 17 bulan, Rp 1.282.000 untuk tenor 23 bulan, Rp 1.101.000 untuk tenor 29 bulan, dan Rp 973 ribu untuk tenor 35 bulan.

DP Rp 5.500.000 memiliki besaran cicilan masing-masing, Rp 2.170.000, Rp 1.522.000, Rp 1.223.000, Rp 1.051.000, dan Rp 930 ribu per bulannya. Lalu DP Rp 6.500.000 memiliki cicilan masing-masing per bulan sebesar Rp 2.064.000, Rp 1.449.000, Rp 1.165.000, Rp 1.001.000, dan Rp 886 ribu.

Sementara DP 7.500.000 memiliki besaran cicilan per bulannya sebesar Rp 1.957.000, Rp 1.375.000, Rp 1.106.000, Rp 951 ribu, dan Rp 842 ribu. Lalu DP Rp 8,5 juta memiliki besaran cicilan masing-masing Rp 1.850.000, Rp 1.301.000, Rp 1.047.000, Rp 901 ribu, dan Rp 798 ribu.

Leasing BCA Multifinance

Untuk pembiayaan melalui BCA Multifinance, DP terendahnya Rp 1,6 juta dengan besaran cicilan Rp 2.225.000 per bulan untuk tenor 12 bulan, Rp 1.263.000 per bulan untuk tenor 24 bulan, dan Rp 954 ribu untuk tenor 36 bulan.

DP Rp 1.850.000 memiliki besaran cicilan per bulan masing-masing, Rp 2.201.000, Rp 1.250.000, dan Rp 944 ribu. Kemudian DP Rp 2,1 juta cicilan per bulannya masing-masing, Rp 2.177.000, Rp 1.237.000, dan Rp 934 ribu.

Lalu untuk DP Rp 2.350.000 memiliki besaran cicilan per bulannya masing-masing, Rp 2.154.000, Rp 1.223.000, dan Rp 924 ribu. Bagi konsumen yang melakukan DP 2,6 juta, besaran cicilan per bulannya, Rp 2.130.000, Rp 1.210.000, dan Rp 914 ribu.

