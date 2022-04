Toyota Luncurkan New HiAce dan New Dyna, Mesin Sudah Euro 4

New Toyota HiAce 2022. (Toyota)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota-Astra Motor (TAM) secara bersamaan merilis New Toyota HiAce dan New Dyna untuk memenuhi kebutuhan di sektor komersial. Kedua model ini mendapatkan sejumlah penyegaran.

Presiden Direktur TAM Susumu Matsuda mengatakan bahwa New Hiace diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan industri wisata, travel, kesehatan dan industri lainnya dengan meningkatkan kinerja mesin yang lebih bertenaga dan efisien.

Sementara New Dyna diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan logistik dengan mesin yang berperforma tinggi dan design yang lebih gagah.

”Baik New Hiace dan New Dyna kini juga telah lolos uji emisi EURO 4 sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Susumu Matsuda dalam keterangan resmi, Kamis, 7 April 2022.

New Toyota Hiace

New Toyota HiAce mengalami beberapa penyegaran. Salah satunya di sektor mesin. Toyota mengklaim bahwa kinerja mesin diesel New HiAce yang mengisi segmen kendaraan komersial meningkat berkat pemasangan power unit 1KD-FTV 2.982 cc bertenaga 136 PS pada 3.400 rpm dan torsi 30,6 Kgm pada 1.200 – 2.400 rpm.

Adapun beberapa sentuhan penyegaran diberikan pada Hiace Commuter 16-seater. Pada tampilan eksterior, terdapat New Electric-Retractable Outer Mirror, New LED Foglamp, serta pilihan warna Silver Metallic dan White. Untuk memudahkan parkir, didukung dengan New Parking Sensor.

Terdapat juga tambahan fitur USB Charging sebanyak 4 ports untuk memastikan seluruh penumpang memperoleh akses charging baterai smartphone. Hiace Commuter juga dilengkapi dengan fitur keamanan seperti 3-Points Seat Belt di seluruh bangku, Dual SRS Airbags, dan rem ABS+BA dengan piringan cakram di roda depan sebagai safety features.

Model tertingginya Hiace Premio tetap mengandalkan mesin 1GD-FTV 2.800 cc 4 silinder VNT Intercooler melewati transmisi manual 6-speed yang sudah terbukti ketangguhannya sejak 2019.

Toyota HiAce 2022. (Toyota)

Apalagi sekarang unit diesel ini sudah memenuhi aturan emisi Euro 4. Dapur pacu ramah lingkungan ini sanggup menghasilkan tenaga hingga 176,8 PS pada 3.400 rpm dan torsi 42,8 Kgm pada 1.400 – 2.600 rpm.

Desain luar Hiace Premio juga mendapatkan tambahan New Parking Sensor. Sementara fiturnya kini dilengkapi dengan USB Charging sebanyak 4 ports, New Parking Camera, dan Display Audio AVX 7 inci guna memenuhi kebutuhan hiburan seluruh penumpang. Sebagai model paling mewah dengan menawarkan kenyamanan kabin, Hiace Premio memiliki 10 Rear Seat Number and Arrangement untuk memastikan seluruh penumpang dapat menikmati perjalanan dengan rileks dan tenang.

Selain itu, New Hiace juga telah dilengkapi dengan layanan after sales manfaat program Gratis Biaya Servis Berkala (Biaya Jasa dan Suku Cadang) hingga servis ke-6 (maksimal 4 tahun / 50.000 KM mana yang tercapai lebih dulu). Manfaat program ini dapat dinikmati di seluruh dealer resmi Toyota di Indonesia.

Selanjutnya New Toyota Dyna...