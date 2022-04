All New Honda BR-V Sudah Dipesan 7.016 Unit, Tipe Honda Sensing Indent Sebulan

All New Honda BR-V

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) mengatakan saat ini pemesanan mobil baru All New Honda BR-V 2022 sudah mencapai 7.016 unit. Namun HPM baru melakukan retail sales 4.800 unit.

"Saat ini kontribusi tipe Honda Sensing sudah menurun, dari 60 persen menjadi 47 persen. Jadi secara keseluruhan penjualan BR-V ini meningkat cukup drastis," kata Business Inovation and Marketing & Sales Director PT HPM Yusak Billy dalam konferensi pers di IIMS 2022, Kamis, 7 April 2022.

Billy menerangkan saat ini pemesanan mobil baru All New Honda BR-V tipe Prestige with Honda Sensing harus indent sekitar 1 bulan. Sedangkan model lainnya sudah ready stock di seluruh dealer mobil resmi Honda.

PT Honda Prospect Motor pun telah menyesuaikan harga All New Honda BR-V per April 2022. Harganya naik mengikuti aturan kenaikan PPN 1 persen menjadi 11 persen.

Berikut daftar harga All New Honda BR-V per April 2022 on the road (OTR) DKI Jakarta:

All New BR-V S M/T Rp 281.100.000

All New BR-V E M/T Rp 295.300.000

All New BR-V E CVT Rp 305.300.000

All New BR-V Prestige CVT Rp 327.600.000

All New BR-V Prestige with Honda Sensing Rp 346.600.000.

