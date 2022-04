BMW Seri 2 Coupe Hadir di Pekanbaru, Harga Rp 747 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - BMW Group Indonesia menghadirkan All New BMW Seri 2 Gran Coupe untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

Mobil BMW 218i Gran Coupe Sport ini tersedia di dealer mobil BMW Trans yang baru diresmikan. Dealer BMW Trans Pekanbaru berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta RT 004/RW 008, Tengkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau.

Dealer ini hasil kerjasama BMW dengan PT Karyatama Trans Niaga (BMW Trans).

BMW 218i Gran Coupe Sport dijual di Pekanbaru dengan harga Rp 747 juta off the road dengan promo cicilan ringan mulai Rp 7,5 juta per bulan.

"All New BMW Seri 2 Coupe yang tersedia dalam varian BMW 218i Gran Coupe Sport hadir dengan harga yang menarik, yaitu Rp 747 juta. Pelanggan bisa mengunjungi BMW Trans untuk mengetahui lebih lanjut mengenai brand BMW dan juga mencoba secara langsung rangkaian kendaraan baru BMW," kata President Director PT Karyatama Trans Niaga Andrew Bingei dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Selasa, 12 April 2022.

Mobil BMW 218i Gran Coupe Sport ditenagai mesin bensin 1,5 liter 3-silinder dengan teknologi BMW TwinPower Turbo yang menghasilkan daya 140 hp dan torsi maksimum 220 Nm dari 1.480 sampai 4.200 dpm. Tenaga disalurkan ke roda penggerak depan melalui transmisi Steptronic 7-percepatan dengan kopling ganda.

BMW mengklaim BMW 218i Gran Coupe Sport dapat berakselerasi dari 0-100 km per jam dalam waktu 8,7 detik dengan kecepatan puncak 213 km per jam. BMW 218i Gran Coup Sport hadir dengan BMW EfficientDynamics generasi terbaru, yang berarti penghematan bahan bakar yang lebih baik dan emisi yang lebih rendah.

Model ini dilengkapi berbagai fitur modern, seperti bantuan ekstensif untuk parkir Active Park Distance Control (PDC), rearview camera, Parking Assistant dan Reversing Assistant.

Parking Assistant memungkinkan parkir berbantuan otomatis di ruang parkir paralel atau tegak lurus dengan jalan, serta manuver otomatis keluar dari ruang parkir paralel.

Fitur Reversing Assistant pada BMW 218i Gran Coupe Sport menyimpan gerakan kemudi untuk bagian mana pun yang baru saja digerakkan ke depan dengan kecepatan tidak lebih dari 36 km per jam.

Sistem ini dapat mengarahkan kendaraan secara mundur – untuk jarak hingga 50 meter dengan kecepatan maksimum 9 km per jam – di sepanjang garis yang sama persis dengan yang dibutuhkan saat bergerak maju.

Di Jakarta, BMW 218i Gran Coupe Sport dipasarkan dengan harga Rp 705 off the road. Sedangkan harga on the road DKI Jakarta Rp 795 juta.

Baca: Mobil Listrik BMW iX dan i4 Meluncur Tahun Ini

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.