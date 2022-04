Cek Harga New Toyota Hiace dan Truk Dyna Mesin Diesel Euro 4 Terbaru

Reporter: Non Koresponden

New Toyota HiAce 2022. (Toyota)

TEMPO.CO, Jakarta - Auto2000 mengumumkan harga terbaru untuk mobil penumpang New Toyota Hiace dan mobil niaga truk ringan New Dyna mesin diesel standar emisi Euro 4.

Dealer terbesar Toyota tersebut menerangkan bahwa penggunaan mesin diesel standar emisi Euro 4 untuk Hiace dan Dyna dimulai April 2022. Bahkan, dimensinya mengikuti aturan ODOL (Over Dimension & Over Loading) untuk kendaraan angkutan barang.

“Auto2000 mendukung melajunya kembali roda ekonomi yang sempat melambat akibat pandemi Covid-19 dengan menghadirkan New Hiace dan New Dyna yang sudah terbukti andal oleh pelaku bisnis dengan memanfaatkan mesin baru sesuai standar emisi Euro 4,” kata Chief Executive Auto2000 Martogi Siahaan dalam siaran pers yang dikutip hari ini, Minggu, 17 April 2022.

Berikut daftar harga mobil New Toyota Hiace dan truk Dyna Euro 4:

1. Toyota Hiace Commuter M/T Rp 539.200.000

2. Hiace Premio 2.8 M/T Rp 621.700.000

3. Toyota Dyna 115 ST 4x2 5 M/T Rp 354.600.000

4. Dyna 136 HT HI-GEAR 4X2 6 M/T Rp 433.300.000

5. Dyna 136 HT HI-GEAR 4X2 6 M/T (PTO) Rp 437.300.000 OTR DKI Jakarta.

New Toyota Dyna 2022. (Toyota)

New Toyota Hiace Commuter memasang mesin diesel baru 1KD-FTV 2.982 cc. Tenaga yang muncul 136 PS pada 3.400 rpm dan torsi 30,6 Kgm pada 1.200–2.400 rpm yang menggantikan mesin 2.500 cc lawas. Tenaga disalurkan melalui transmisi manual yang ekonomis dan berdaya tahan tinggi ke roda belakang.

Adapun Toyota Hiace Premio mengandalkan mesin diesel 1GD-FTV 2.800 cc 4 silinder VNT Intercooler melewati transmisi manual 6-speed yang sudah terbukti ketangguhannya. Dapur pacu Euro 4 yang ramah lingkungan yang menghasilkan tenaga hingga 176,8 PS pada 3.400 rpm dan torsi 42,8 Kgm pada 1.400 – 2.600 rpm.

Hiace Premio digemari konsumen retail karena tampilannya yang modern ditambah kabin nyaman dan fitur safety memadai. Sedangkan eksterior Toyota Hiace Commuter 16-seater memiliki New Electric-Retractable Outer Mirror, New LED Foglamp, New Parking Sensor, serta pilihan warna Silver Metallic dan White.

Sementara itu, ada 3 model truk ringan New Toyota Dyna yang dipasarkan Auto2000, yakni 115 ST 4x2 5 MT, 136 HT HI-GEAR 4X2 6 MT, dan 136 HT HI-GEAR 4X2 6 MT (PTO).

New Dyna memiliki mesin baru N04C-W 4.000 cc yang ramah lingkungan, memiliki tenaga dan torsi lebih besar, serta lebih efisien. Tenaga yang dihasilkan 115 PS pada 2.500 rpm dan torsi 36 Kgm pada 1.200 – 2.200 rpm untuk 115 Series.

Tenaga 136 Series itu 136 PS pada 2.500 rpm dan torsi 40 Kgm pada 1.400 – 2.500 rpm. Pemakaian mesin baru itu untuk meningkatkan GVW (Gross Vehicle Weight) sesuai regulasi Zero ODOL.

Pada truk ringan Toyota Dyna 115 Series, GVW meningkat dari 5,2 Ton menjadi 5,4 Ton. Tapi pada 136 Series, GVW meningkat dari 8,25 Ton menjadi 8,6 Ton. Pelanggan dapat menikmati tambahan value dari penggantian mesin diesel New Dyna.

