Simak 6 Hal yang Perlu Diketahui Soal All New Honda BR-V!

INFO OTOMOTIF -- PT Honda Prospect Motor memulai pengiriman All New Honda BR-V ke konsumen sejak 8 Januari 2022. Bagi yang masih bingung dengan hal-hal mendetail soal All New Honda BR-V, simak tujuh pertanyaan berikut ini!

Ada berapa varian yang ditawarkan All New Honda BR-V?

All New Honda BR-V tersedia dalam 5 varian, yaitu All New Honda BR-V S MT, All New Honda BR-V E MT, All New Honda BR-V E CVT, All New Honda BR-V Prestige CVT, dan All New Honda BR-V Prestige CVT with Honda SENSINGTM.

Berapa harga All New Honda BR-V?

Harga All New Honda BR-V untuk OTR Jakarta dan kepemilikan mobil pertama dimulai dari Rp278,9 juta hingga Rp342,9. Untuk informasi lebih lengkap mengenai varian dan spesifikasi, KLIK DI SINI.

Apa saja fitur canggih di berbagai tipe All New Honda BR-V?

Beragam fitur hiburan untuk menemani perjalanan ditampilkan dalam layar sentuh berukuran 7”. Layar ini juga terintegrasi dengan ponsel pintar serta memiliki opsi konektivitas USB dan Bluetooth. Untuk tipe E CVT, ada Remote Engine Start yang biasanya diusung di seri high-end, seperti Honda Civic, Accord, dan CR-V. Ada juga Rear Seat Reminder sebagai pengingat jika ada barang yang tertinggal di kursi belakang.

Apa saja keunggulan dari sisi kenyamanan dan performanya?

All New Honda BR-V memiliki kabin dan bagasi terluas di kelasnya sehingga cocok untuk mendukung aktivitas keseharian Anda. Mobil ini juga didukung mesin 1.5L DOHC i-VTEC bertenaga 121 PS pada 6.600 rpm dan torsi maksimum 145 N.m pada 4.300 rpm sehingga menjadi mobil bertenaga paling besar di kelasnya.

Apa saja fitur keselamatan yang disematkan?

Ada Anti-Lock Breaking System (ABS), Electronic Braking Distribution (EBD), dan Braking Assist (BA) yang mendukung fungsi pengereman. Selain itu, Hill Start Assist (HSA) dan Vehicle Stability Assist (VSA) menjaga kestabilan mobil di tanjakan dan tikungan. Tentu tersedia pula fitur-fitur standar, seperti alarm dan airbag.

Pada All New Honda BR-V Prestige CVT with Honda SENSINGTM, terdapat fitur canggih Honda SENSINGTM yang memberi peringatan atau mengambil tindakan secara otomatis jika ada potensi benturan. Sementara, Honda LaneWatchTM mencegah terjadinya kecelakaan akibat blind spot.

Seperti apa tampilan baru All New Honda BR-V?

Dari sisi eksterior, All New Honda BR-V tampil dengan postur dinamis dan garis bodi tegas yang menyatu dari depan sampai belakang. Bagian depannya menampilkan desain baru LED Headlight plus LED Daytime Running Light yang menyatu dengan gril depan.

Di sisi belakang, All New Honda BR-V mengusung Rear Combi Lamp plus LED Light Bars yang menyatu dengan garis bodi. Kesan tangguh dari sebuah SUV kelas atas makin kuat dengan desain baru pelek 17” (pada tipe Prestige) yang tampil lebih agresif.(*)