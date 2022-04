One Way Arus Mudik, Pemudik dari Bandung ke Jakarta Dialihkan ke Jalur Arteri

TEMPO.CO, Jakarta - Korlantas Polri akan memberlakukan sistem satu arah atau one way saat aruh mudik Lebaran 2022. Sistem one way ini akan diterapkan dari Tol Cikampek KM 47 sampai dengan Tol Kalikangkung Semarang KM 414.

Akibat penerapan one way ini, pemudik dari Bandung ke Jakarta akan dialihkan ke jalur arteri. Begitu juga bagi pemmudik yang hendak pergi ke Sumatera via Jakarta. Pemudik tetap bisa menggunakan jalur tol, namun harus mengikuti jadwal pemberlakuan one way.

"One way itu jam 5 sore, Kamis (28 April 2022). Dari mulai jam 3 kami sudah woro-woro, kami akan one way. Jadi yang mau ke Jakarta jangan leha-leha di rest area. Nanti kalau leha-leha dan sudah one way, dia harus keluar di jalur alternatif," kata Wakapolda Jawa Barat Brigjen Bariza Sulfi, dikutip dari laman NTMC Polri hari ini, Rabu, 20 April 2022.

Hal senada juga diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurut Emil, pemberlakuan one way arus mudik Lebaran di jalan tol membuat masyarakat Bandung yang mudik ke Jakarta pada tanggal tersebut harus dialihkan jalurnya.

"Yang dari Bandung di tanggal itu (28 April 2022) akan diatur tidak melalui jalan tol, tapi melalui jalan-jalan primer, arteri, atau jalan biasa," kata Emil.

Kepolisian dan pemerintah provinsi telah memberlakukan waktu 30 menit bagi pemudik yang singgah di rest area. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak berlama-lama di rest area sehingga tidak terjadi kerumuman, terutama saat waktu menjelang buka puasa.

"Aturan 30 menit saya kira memadai. Imbauannya, barang siapa sedang niat mudik, tolong di mobilnya dibekali dengan makanan yang mencukupi dan semua hal emergency sehingga kalau tidak bisa ke rest area, kenyamanan berbuka di jalan masih bisa dilaksanakan," ujarnya.

Ridwan Kamil mengungkapkan dari total 85,5 juta masyarakat yang mudik tahun ini, sebanyak 14,9 juta masyarakat akan mudik ke Jawa Barat. Sementara 9,2 juta warga Jawa Barat akan melaksanakan mudik ke luar daerahnya.

Baca juga: Jalur Ini Diperkirakan Menjadi Titik Kemacetan saat Mudik Lebaran 2022

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.