Mobil Listrik Lexus RZ Diluncurkan, Jarak Tempuh 450 Km

TEMPO.CO, Jakarta - Lexus mengenalkan All-New RZ sebagai mobil listrik berpenggerak baterai murni pertama (BEV) yang dipasarkan Lexus ke pasar global.

Kehadiran All-New RZ merupakan komitmen Lexus untuk realisasi netral karbon dengan menawarkan jajaran lengkap BEV di semua kategori mobil pada tahun 2030. Lima tahun kemudian, Lexus berupaya mencapai 100 persen penjualan mobil listrik baterai secara global.

"Kami percaya bahwa Lexus, pembuat mobil mewah yang mapan, harus terus mengejar penciptaan mobil yang menarik sambil menghormati lingkungan untuk mencapai masyarakat netral karbon. RZ telah dikembangkan dengan tujuan menciptakan Lexus BEV unik yang aman untuk dikendarai dan menyenangkan untuk dikendarai," kata Chief Engineer Electrified Lexus Global, Takashi Watanabe dalam siaran pers, Kamis, 21 April 2022.

Sebagai mobil BEV khusus pertama yang tersedia secara global dari Lexus, RZ menandai transisi Lexus menjadi merek yang berpusat pada BEV, dan mewujudkan desain kendaraan yang unik dengan pengalaman berkendara yang dibantu teknologi elektrifikasi canggih.

Prototipe Lexus RZ 2022. (Lexus)

Untuk performa berkendara, mobil itu memakai platform BEV (e-TNGA), berbodi ringan dan kokoh guna meningkatkan performa melalui distribusi bobot yang optimal berkat penempatan baterai dan motor yang ideal.

All-New Lexus RZ menggunakan adopsi kontrol kemudi baru dan sistem Steer-by-Wire serta sistem penggerak semua roda DIRECT4 yang berteknologi elektrifikasi.

Secara desain, Lexus ingin menampilkan SUV yang dinamis sambil menunjukkan performa yang efisien, aerodinamis, serta tetap stylish. Interiornya mengusung konsep minimalis untuk memberikan ruang yang lebih lapang kepada pengguna.

"DIRECT4, teknologi inti Lexus Electrified, adalah sistem penggerak semua roda yang menghasilkan respons cepat dan linier sesuai dengan masukan pengemudi," kata dia.

Lexus belum mengumumkan harga All-New RZ.

Spesifikasi singkat:

Overall length 4.805 mm

Overall width 1.895 mm

Overall height 1.635 mm

Wheelbase 2.850 mm

Tire size 18/20 inches

Cruise range Approx. 450 km

Battery capacity 71.4 kWh

Output (kW) Front 150 (kW) Rear 80 (kW)

Baca juga: Melihat Fitur dan Spesifikasi Mobil Hybrid All New Lexus NX 350h

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.