Hyundai Stargazer Segera Mengaspal di Indonesia, Simak Bocoran Harga Mobil Ini

TEMPO.CO, Jakarta - PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) sedang menyiapkan mobil baru yang akan mengisi segmen Low MPV untuk menyaingi Yoyota Avansa. Mobil baru tersebut dinamai Hyundai Stargazer.

Low MPV terbaru adik Hyundai Staria tersebut santer dikabarkan setelah beberapa kali terlihat sedang uji jalan meski dikamuflasi.

Mobil Hyundai Stargazer bahkan telah tercatat dalam data Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Samsat DKI Jakarta. Dalam data tersebut dijelaskan, Hyundai Stargazer memiliki enam varian dengan pilihan transmisi otomatis dan manual.

Keenam tipe tersebut memiliki NJKB mulai Rp 155 juta hingga yang tertinggi Rp 202 juta. Namun NJKB tersebut bukanlah harga dari Hyundai Stargazer. Harga mobil di pasar nanti ditentukan berdasarkan NJKB ditambah sejumlah pajak, seperti PPn, BBNKB, hingga PPnBM.

Mobil low MPV lawan Toyota Avanza dan Mitsubishi Xpander, Hyundai Stargazer, juga terdaftar dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI.

Stargazer terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan nomor permohonan DID2020072199 tertanggal 20 November 2022.

Berikut bocoran harga mobil berdasarkan NJKB enam tipe mobil Hyundai Stargazer:

- Tipe Active 1.5 4x2 M/T Rp 155.000.000

- Tipe Active 1.5 4x2 A/T Rp 164.000.000

- Tipe Trend 1.5 4x2 M/T Rp 167.000.000

- Tipe Trend 1.5 4x2 A/T Rp 176.000.000

- Tipe Style 1.5 4x2 A/T Rp 189.000.000

- Tipe Prime 1.5 4x2 A/T Rp 202.000.000.

