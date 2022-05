One Way Arus Balik Diterapkan, Ini Jalur Alternatif Menuju Bandung

TEMPO.CO, Jakarta - Sistem satu arah atau one way arus balik Lebaran 2022 diberlakukan mulai hari ini, Kamis, 5 Mei 2022. One way ini diterapkan mulai dari Gerbang Tol Palimanan Utama KM 188 sampai dengan Tol Cikampek KM 72, pukul 11.00 sampai 24.00 WIB.

Meskipun diberlakukan one way, namun kepolisian tetap memberikan relaksasi 1 lajur bagi masyarakat yang hendak pergi dari Jakarta ke Bandung. Namun apabila volume lalu lintas arus balik padat, maka lajur menuju Bandung tersebut akan ditutup.

"Apabila kepadatan meningkat, one way akan berlaku dari GT Palimanan Utama KM 188 sampai Tol Japek KM 47, tanpa relaksasi dan diperpanjang waktunya," kata Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi hari ini, Kamis, 5 Mei 2022.

Untuk mengakomodir kendaraan menuju Bandung, kepolisian telah menyiapkan sejumlah jalur alternatif yang bisa digunakan selama sistem satu arah arus balik diberlakukan. Kepolisian telah menyiapkan empat jalur alternatif yang bisa digunakan pengendara.

"Ada alternatif rute Jakarta - Bandung saat pemberlakuan one way arus balik Semarang - Jakarta, tanggal 6 hingga 8 Mei 2022," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo.

Berikut adalah empat jalur alternatif Jakarta-Bandung saat pemberlakuan one way arus balik Lebaran 2022:

Alternatif 1

Jagorawi - Puncak - Cisarua - Cipanas - Cianjur - Sukaluyu - Cipatat - Padalarang - Bandung

Alternatif 2

Jagorawi - Cibubur - Cileungsi - Cianjur - Jonggol - Padalarang - Bandung

Alternatif 3

Kalimalang - Kedung Waringin - Karangan - Purwakarta - Wanayasa - Lembang - Bandung

Alternatif 4

Kalimalang - Kedung Waringin - Karangan - Purwakarta - Sukatani - Darandang - Cikalong - Padalarang - Bandung

