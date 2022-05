4 Mobil Ini Diklaim Cocok untuk Wanita Mungil

TEMPO.CO, Jakarta - Auto2000 menyatakan ada empat model mobil Toyota yang cocok untuk wanita bertubuh mungil atau pendek.

Menurut laman perusahaan dealer terbesar mobil Toyota tersebut ada dua jenis mobil yang cocok buat wanita Indonesia yang bertubuh mungil, yakni hatchback atau city car dan sedan.

Berikut rekomendasi Auto2000 untuk para wanita dalam memilih mobil hatchback dan sedan Toyota yang dikutip hari ini, Sabtu, 14 Mei 2022:

1. Toyota New Yaris

Toyota New Yaris menjadi salah satu produk mobil hatchback atau city car andalan Toyota yang beredar di Indonesia sejak 2006. Toyota New Yaris menghadirkan enam varian, yakni G M/T 3 AB, G CVT 3 AB, TRD M/T 3 AB, TRD M/T 7 AB, TRD CVT 3 AB, TRD CVT 7 AB.

Toyota Yaris bermesin DOHC 4 silinder segaris dengan teknologi Dual VVT-i 1.495 cc serta memiliki daya maksimum 107/6.000 RPM. Tampilannya lebih sporty sekaligus muda berkat tambahan desain baru pada eksterior.

2. Toyota New Agya

Mobil Toyota New Agya terdiri dari enam tipe varian, yaitu 1.0 G M/T, 1.0 G A/T, 1.2 G M/T, 1.2 G A/T, 1.2 G M/T TRD, dan 1.2 G A/T TRD. Tipe mesin yang digunakan 1.000 cc dan 1.200 cc.

Untuk wanita bertubuh pendek, Toyota Agya memang sangat tepat untuk dipilih. Dimensi bodi mobil ini kecil sehingga semakin memberikan kemudahan sepanjang berkendara.

3. Toyota New Vios

Sedan Toyota New Vios menjadi salah satu mobil klasik Toyota yang sudah berganti wajah baru. Mobil ini memiliki empat tipe varian, E CVT, E M/T, G CVT, dan G M/T. Spesifikasi mesin DOHC 4 silinder segaris dengan teknologi Dual VVT-i dengan kapasitas 1.496 cc berdaya 107 ps/6.000 RPM.

Auto2000 menerangkan, fitur keamanan Toyota New Vios melimpah. Ada 7 SRS Airbags, Hill-Start Assist, Vehicle Stability Control, ABS + EBD + BA, 3-Point Seatbelt, dan ISOFIX untuk kursi bayi dan balita. Tentu mobil ini cocok untuk wanita mungil.

4. Toyota All New Corolla Altis

Sedan Toyota All New Corolla Altis yang didukung mesin DOHC 4 silinder segaris dengan teknologi Dual VVT-i dengan daya maksimum 140 ps/6.400 RPM (tipe G dan V). Sedangkan versi hybrid memiliki daya maksimum 95 ps/5.200 RPM.

Toyota menyediakan dua jenis mesin Altis terbaru, yakni berkapasitas 1.800 cc dan 2.000 cc.

Menurut Auto2000, interior mobil sedan ini sangat elegan termasuk untuk wanita. Ada fitur Advanced & Integrated Multimedia System, Dual Zone Auto AC, dan Attractive 4.2 MID. Toyota Corolla Altis diciptakan elegan dan nyaman sepanjang berkendara menjadi.

