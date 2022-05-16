Klasemen Sementara Moto3 2022: Posisi Mario Aji Tak Berubah

TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap muda Indonesia Mario Aji sudah merampungkan balapan Moto3 Prancis pada Minggu sore WIB, 15 Mei 2022. Sayangnya, ia tak mampu mengubah posisinya di klasemen sementara Moto3 musim ini.
Mario Suryo Aji diketahui kembali gagal menorehkan poin di Moto3 Prancis. Hasil tersebut membuat sang pembalap Tanah Air tak mampu mendulang poin dalam lima seri balapan terakhir musim ini.
Tampil di Sirkuit Le Mans, rider Honda Team Asia tersebut bahkan tak mampu masuk ke posisi 20 besar. Dirinya dilaporkan hanya bisa menyelesaikan balapan di peringkat ke-22 dengan catatan waktu total 24 menit 16.671 detik.
Mario Aji sebenarnya sempat menempati posisi ke-13 pada lap 2 Moto3 Prancis. Berkibarnya bendera merah akibat hujan di Sirkuit Le Mans, membuat balapan di-restart. Setelah balapan diulang kembali, Mario Aji tak mampu lagi mendapatkan kesempatan masuk zona poin.
Hasil kurang maksimal ini membuat Mario Aji masih bertahan di peringkat ke-25 klasemen sementara Moto3 2022. Pembalap asal Magetan tersebut diketahui masih mengumpulkan dua poin hingga seri ketujuh musim ini.
Sementara itu, di posisi puncak klasemen Moto3 2022 masih dihuni oleh Sergio Garcia (GasGas Aspar Team). Dirinya saat ini mampu mengumpulkan 112 poin setelah menempati posisi ke-7 di balapan Moto3 Prancis.
Klasemen Moto3 2022
Pos.
Rider
Tim
Poin
1
Sergio García
GasGas Aspar Team
112
2
Jaume Masià
Red Bull KTM Ajo
95
3
Dennis Foggia
Leopard Racing
95
4
Izan Guevara
GasGas Aspar Team
89
5
Ayumu Sasaki
Sterilgarda Husqvarna Max
75
6
Deniz Öncü
Red Bull KTM Tech3
70
7
Andrea Migno
Rivacold Snipers Team
58
8
Carlos Tatay
CFMoto Racing Prüstel GP
52
9
Tatsuki Suzuki
Leopard Racing
38
10
Kaito Toba
CIP Green Power
37
11
Xavier Artigas
CFMoto Racing Prüstel GP
37
12
Diogo Moreira
MT Helmets – MSI
34
13
Riccardo Rossi
Sic58 Squadra Corse
32
14
Ryusei Yamanaka
MT Helmets – MSI
32
15
Daniel Holgado
Red Bull KTM Ajo
28
16
John McPhee
Sterilgarda Husqvarna Max
15
17
Joel Kelso
CIP Green Power
14
18
Iván Ortolá
Angeluss MTA Team
14
19
Scott Ogden
VisionTrack Racing Team
14
20
Elia Bartolini
QJmotor Avintia Racing Team
13
21
Stefano Nepa
Angeluss MTA Team
8
22
Adrián Fernández
Red Bull KTM Tech3
7
23
Matteo Bertelle
QJmotor Avintia Racing Team
6
24
Lorenzo Fellon
Sic58 Squadra Corse
3
25
Mario Aji
Honda Team Asia
2
26
Taiyo Furusato
Honda Team Asia
0
27
Ana Carrasco
Boé SKX
0
28
David Salvador
Sterilgarda Husqvarna Max
0
29
Gerard Riu
Boé SKX
0
30
Joshua Whatley
VisionTrack Racing Team
0
31
Alberto Surra
Rivacold Snipers Team
0
32
José Antonio Rueda
Rivacold Snipers Team
0
32
Syarifuddin Azman
Rivacold Snipers Team
0
34
David Alonso
GasGas Aspar Team
0
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