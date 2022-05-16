Senin, 16 Mei 2022
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Klasemen Sementara Moto3 2022: Posisi Mario Aji Tak Berubah

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Editor:

Rafif Rahedian

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    Mario Aji (Honda Team Asia) di Moto3 Jerez, Sabtu, 30 April 2022. (Honda Team Asia)

    Mario Aji (Honda Team Asia) di Moto3 Jerez, Sabtu, 30 April 2022. (Honda Team Asia)

    TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap muda Indonesia Mario Aji sudah merampungkan balapan Moto3 Prancis pada Minggu sore WIB, 15 Mei 2022. Sayangnya, ia tak mampu mengubah posisinya di klasemen sementara Moto3 musim ini.

    Mario Suryo Aji diketahui kembali gagal menorehkan poin di Moto3 Prancis. Hasil tersebut membuat sang pembalap Tanah Air tak mampu mendulang poin dalam lima seri balapan terakhir musim ini.

    Tampil di Sirkuit Le Mans, rider Honda Team Asia tersebut bahkan tak mampu masuk ke posisi 20 besar. Dirinya dilaporkan hanya bisa menyelesaikan balapan di peringkat ke-22 dengan catatan waktu total 24 menit 16.671 detik.

    Mario Aji sebenarnya sempat menempati posisi ke-13 pada lap 2 Moto3 Prancis. Berkibarnya bendera merah akibat hujan di Sirkuit Le Mans, membuat balapan di-restart. Setelah balapan diulang kembali, Mario Aji tak mampu lagi mendapatkan kesempatan masuk zona poin.

    Hasil kurang maksimal ini membuat Mario Aji masih bertahan di peringkat ke-25 klasemen sementara Moto3 2022. Pembalap asal Magetan tersebut diketahui masih mengumpulkan dua poin hingga seri ketujuh musim ini.

    Sementara itu, di posisi puncak klasemen Moto3 2022 masih dihuni oleh Sergio Garcia (GasGas Aspar Team). Dirinya saat ini mampu mengumpulkan 112 poin setelah menempati posisi ke-7 di balapan Moto3 Prancis.

    Klasemen Moto3 2022

    Pos.

    Rider

    Tim

    Poin

    1

     Sergio García

    GasGas Aspar Team

    112

    2

     Jaume Masià

    Red Bull KTM Ajo

    95

    3

     Dennis Foggia

    Leopard Racing

    95

    4

     Izan Guevara

    GasGas Aspar Team

    89

    5

     Ayumu Sasaki

    Sterilgarda Husqvarna Max

    75

    6

     Deniz Öncü

    Red Bull KTM Tech3

    70

    7

     Andrea Migno

    Rivacold Snipers Team

    58

    8

     Carlos Tatay

    CFMoto Racing Prüstel GP

    52

    9

     Tatsuki Suzuki

    Leopard Racing

    38

    10

     Kaito Toba

    CIP Green Power

    37

    11

     Xavier Artigas

    CFMoto Racing Prüstel GP

    37

    12

     Diogo Moreira

    MT Helmets – MSI

    34

    13

     Riccardo Rossi

    Sic58 Squadra Corse

    32

    14

     Ryusei Yamanaka

    MT Helmets – MSI

    32

    15

     Daniel Holgado

    Red Bull KTM Ajo

    28

    16

     John McPhee

    Sterilgarda Husqvarna Max

    15

    17

     Joel Kelso

    CIP Green Power

    14

    18

     Iván Ortolá

    Angeluss MTA Team

    14

    19

     Scott Ogden

    VisionTrack Racing Team

    14

    20

     Elia Bartolini

    QJmotor Avintia Racing Team

    13

    21

     Stefano Nepa

    Angeluss MTA Team

    8

    22

     Adrián Fernández

    Red Bull KTM Tech3

    7

    23

     Matteo Bertelle

    QJmotor Avintia Racing Team

    6

    24

     Lorenzo Fellon

    Sic58 Squadra Corse

    3

    25

     Mario Aji

    Honda Team Asia

    2

    26

     Taiyo Furusato

    Honda Team Asia

    0

    27

     Ana Carrasco

    Boé SKX

    0

    28

     David Salvador

    Sterilgarda Husqvarna Max

    0

    29

     Gerard Riu

    Boé SKX

    0

    30

     Joshua Whatley

    VisionTrack Racing Team

    0

    31

     Alberto Surra

    Rivacold Snipers Team

    0

    32

     José Antonio Rueda

    Rivacold Snipers Team

    0

    32

     Syarifuddin Azman

    Rivacold Snipers Team

    0

    34

     David Alonso

    GasGas Aspar Team

    0

    Baca: Hasil Moto3 Prancis: Sempat Sentuh P13, Mario Aji Tak Masuk 20 Besar

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  • Mario Aji
  • Moto3
  • Prancis
  • Mario Suryo Aji
  • Honda Team Asia

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