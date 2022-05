All New Subaru Forester Resmi Mengaspal di Indonesia, Harga Mulai Rp 579,5 Juta

Peluncuran All New Subaru Forester terbaru di Indonesia, 18 Mei 2022. TEMPO/Dicky Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Plaza Auto Mega selaku agen pemegang merek (APM) Subaru di Indonesia, resmi meluncurkan mobil terbaru mereka, All New Subaru Forester hari ini, Rabu, 18 Mei 2022. Ini merupakan model pertama Subaru yang diluncurkan setelah kembalinya pabrikan mobil Jepang ini di pasar mobil Tanah Air.

“Ini adalah generasi kelima Forester yang kami perkenalkan di Indonesia. SUV ini tidak hanya sukses di indonesia tetapi juga di dunia,” kata Chief Operating Officer (COO) PT Plaza Auto Mega Arie Christopher dalam acara peluncuran All New Subaru Forester hari ini.

Bicara spesifikasi, All New Subaru Forester model terbaru ini memiliki tampilan yang sepenuhnya baru dibanding model sebelumnya. Pada bagian fascianya, SUV ini menampilkan lampu C-shape lengkap dengan DRL, grille depannya lebih besar dan mengotak, serta underguard di bagian depannya untuk memberikan keamanan kompartemen mesin saat mobil digunakan off-road.

Kemudian di bagian belakangnya, tampilan lampu belakangnya juga menggunakan model C-shape mirip desain lampu depan. Lalu terdapat spoiler yang menyambung dengan bodi dan di bagian atasnya ada roof rail yang menyatu dengan Subaru Platform, yang diklaim mampu menampung beban hingga 300 kilogram.

Dari sektor mesin, Subaru Forester terbaru dibekali mesin Boxer 4 silinder berkapasitas 2.0 liter. Lewat transmisi lineartronic CVT 7 kecepatan, mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal 156 PS dan torsi 196 Nm. Forester terbaru ini sudah menggunakan sistem penggerak semua roda alias all-wheel drive (AWD).

All New Subaru Forester dipasarkan dalam dua varian, yakni Forester 2.0i-L dan Forester 2.0i-S EyeSight. Kedua memiliki beberapa perbedaan dari sisi eksterior, interior, dan juga teknologi yang digunakan. Salah satunya perbedaannya adalah pada tipe tertinggi, 2.0i-S EyeSight memiliki teknologi keselamatan EyeSight generasi terbaru.

Pada EyeSight ini ada beberapa fitur keselamatan seperti Adaptive Cruise Control, Pre-Collision Braking, Pre-Collision Throttle Management, Lead Vehicle Start Alert, Lane Departure Warning, Lane Sway Warming, Lane Keep Assist, serta Subaru Rear Vehicle Detection (RSVD).

Soal harga, All New Forester 2.0i-L dipasarkan dengan harga Rp 579,5 juta on the road (OTR) DKI Jakarta. Sementara untuk tipe Forester 2.0i-S EyeSight dilego dengan banderol Rp 659,5 OTR Jakarta. Seluruh unit terbaru ini sudah bisa dipesan mulai hari ini.

