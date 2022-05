Subaru Forester Terbaru Hadir dalam Dua Tipe, Ini Perbedaannya

Peluncuran All New Subaru Forester terbaru di Indonesia, 18 Mei 2022. TEMPO/Dicky Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai penanda comeback-nya Subaru di pasar otomotif Indonesia, PT Plaza Auto Mega (Subaru Indonesia) resmi meluncurkan SUV terbaru mereka, yakni All New Subaru Forester. Generasi kelima Forester ini hadir dalam dua tipe, yakni 2.0i-S EyeSight dan 2.0i-L.

Menurut Marketing & Communications Manager Subaru Indonesia Ismail Ashlan, keduanya hadir dengan desain yang serba baru dibanding generasi keempat. Namun kedua tipe ini memiliki perbedaan satu sama lain, mulai dari bagian eksterior, interior, hingga teknologinya.

Perbedaan pertama ada di bagian velg, di mana pada tipe S EyeSight velgnya berukuran 18 inci yang dibalut ban ukuran 225/55-18. Velg ini mengusung model 5-spoke dengan diamond-cut finish dan piano black. Sementara untuk tipe L menggunakan velg 17 inci dalam opsi warna two-tone black and silver dan dengan balutan ban 255/65-17.

"Kemudian ada aksen garnish silver dan chrome pada tipe S EyeSight seperti di rumah foglamp, side steal kanan kiri, dan spionnya. Kalau yang di tipe L, warna bodinya hanya hitam saja," ujar Ismail dalam acara peluncuran All New Subaru Forester hari ini, Rabu, 18 Mei 2022.

Masih dari bagian eksterior, perbedaan selanjutnya ada pada bagian diffuser di bumper belakang yang berwana silver pada tipe S EyeSight, sementara pada tipe L warnanya hitam.

Masuk ke bagian interior, Ismail mengungkapkan bahwa desain kabin Forester ini sudah serba baru dibanding generasi sebelumnya. Dari sisi build quality, bahan soft pad yang digunakan hampir di seluruh bagian kabin dan hanya ada beberapa bagian saja yang masih menggunakan bahan plastik.

"Jok di tipe S EyeSight menggunakan bahan Nappa Leather, sedangkan di tipe L menggunakan bahan fabric," ucap Ismail.

Selain dari sisi tampilan, perbedaan kedua tipe ini juga terlihat dari sisi teknologinya. Pada tipe S EyeSight sudah dilengkapi teknologi EyeSight yang meliputi berbagai fitur keselamatan. Sementara di tipe L tidak disematkan teknologi tersebut.

Pada EyeSight ini ada beberapa fitur keselamatan seperti Adaptive Cruise Control, Pre-Collision Braking, Pre-Collision Throttle Management, Lead Vehicle Start Alert, Lane Departure Warning, Lane Sway Warming, Lane Keep Assist, serta Subaru Rear Vehicle Detection (RSVD).

Kemudian dari sisi harga terdapat perbedaan antara kedua tipe ini. All New Forester 2.0i-L dipasarkan dengan harga Rp 579,5 juta on the road (OTR) DKI Jakarta, sementara untuk tipe Forester 2.0i-S EyeSight dilego dengan banderol Rp 659,5 juta OTR Jakarta.

