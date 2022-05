Alasan Subaru Indonesia Belum Mau Pasang Target Penjualan

TEMPO.CO, Jakarta - Subaru kembali hadir di pasar otomotif Indonesia dengan meluncurkan SUV All New Forester. Kehadiran Forester generasi kelima menjadi penanda come back-nya Subaru di Indonesia setelah beberapa tahun hengkang dari Tanah Air.

Meskipun sudah kembali memulai penjualan mobilnya di Indonesia, namun PT Plaza Auto Mega (Subaru Indonesia) enggan memasang target untuk penjualan SUV terbarunya.

"Untuk target penjualan sendiri, karena kami baru kembali setelah sekian tahun Subaru vacuum di Indonesia, kami belum menargetkan penjualan," kata Chief Operating Officer (COO) Subaru Indonesia Arie Christopher saat ditemui di Plaza Subaru, BSD, Tangerang Selatan hari ini, Rabu, 18 Mei 2022.

Menurut Arie, konsumen Subaru itu merupakan market niche dan unik, tidak seperti pabrikan mobil pada umumnya. Adapun tujuan awal Subaru setelah comeback di Indonesia adalah menghadirkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan brand Subaru.

"Yang harus diperlihatkan adalah komitmen dan konsistensi kami. Kalau pasar sudah mempercayai komitmen kami, menurut saya secara otomatis kepercayaan masyarakat terhadap Subaru akan kembali lagi, karena memang sebetulnya yang dilihat bukan brand Subaru-nya, tapi yang dilihat adalah pelakunya," jelasnya.

Arie mengatakan bahwa salah satu cara Subaru untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah dengan memperkuat layanan aftersales. Pasalnya, menurut dia, layanan purna jual mobil ini dinilai lebih penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, ketimbang menjual mobil terlebih dahulu.

"Kenapa kami buka service center dulu setahun yang lalu, rasanya kalau yang lain pasti jualan mobil dulu, kalau kami buka service center dulu. Kalau mobil itu pasti aftersales dulu yang dilihat," ucap Arie.

Sebagai informasi, Subaru Indonesia resmi meluncurkan All New Forester di Tanah Air hari ini. Generasi kelima Forester ini hadir dalam dua tipe, yakni 2.0i-S EyeSight dan 2.0i-L.

Soal harga, All New Forester 2.0i-L dipasarkan dengan harga Rp 579,5 juta on the road (OTR) DKI Jakarta, sementara untuk tipe Forester 2.0i-S EyeSight dilego dengan banderol Rp 659,5 juta OTR Jakarta.

