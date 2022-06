Sistem Audio Mobil Kelas Dunia Ground Zero Reference Car Ada di Indonesia

Ground Zero GmbH Jerman dan Cartens Autosound Indonesia akhirnya merampungkan Ground Zero Reference Car, sebuah proyek prestisius untuk merancang referensi audio mobil kelas dunia. Proyek ini diperkenalkan kepada media dalam event Launching Ground Zero Reference Car yang berlangsung pada Selasa, 31 Mei 2022. FOTO: PT Audio Plus Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Ground Zero GmbH Jerman dan Cartens Autosound Indonesia akhirnya

merampungkan sistem audio mobil Ground Zero Reference Car.

Ground Zero Reference Car dirancang oleh tiga sosok kenamaan di bidang audio, yaitu Peter Flodkvist (Ground Zero International), Andreas Tjahjadi (Ground Zero Indonesia), dan Edy Susanto (Cartens Autosound Indonesia).

Ground Zero Reference Car adalah proyek prestisius untuk merancang referensi audio mobil kelas dunia, yang diimplementasikan pada mobil MINI Cooper F55.

Sistem audio mobil tersebut diperkenalkan kepada media dalam event Launching Ground Zero Reference Car pada Selasa lalu, 31 Mei 2022.

“Rampungnya proyek Ground Zero Reference Car menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami. Dengan berbagai rancangan yang telah dibangun sedemikian rupa, sistem audio ini bukan saja menjadi yang terbaik di kelasnya, tapi menjadi standar baru bagi sistem audio mobil di dunia," kata Owner dan Founder Cartens Autosound Edy dalam siaran pers yang dikutip hari ini, Rabu, 1 Juni 2022.

Dia menjelaskan diperlukan 11 tahap fase pengerjaan untuk dapat menyelesaikan proyek prestisius sistem audio mobil ini. Bila dihitung berdasarkan waktu, dibutuhkan 10 bulan untuk menyelesaikan proyek Ground Zero Reference Car.

Produk sistem audio mobil Ground Zero Reference Car itu menggunakan line up Plutonium series untuk area speaker, amplifier hingga subwoofer. Salah satu keistimewaan line up Plutonium ini ada pada tweeter GZPF 40SQ, yakni sebuah Wideband tweeter yang dikembangkan khusus oleh Ground Zero agar mampu menghasilkan suara layaknya tweeter dan midrange.

GZPA 25Q menjadi produk amplifier yang dipilih untuk digunakan dalam proyek ini karena kualitasnya telah diakui dunia internasional. Kualitas sistem audio mobil itu terbukti melalui berbagai penghargaan yang diterima, meliputi “Best Product EISA AWARD 2018-2019” dan “Germain Design

Award 2020.”

Adapun Tchernov Cable, merek kabel premium asal Rusia, dipilih untuk dapat mendukung berbagai sistem audio mobil tersebut.

