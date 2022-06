Tak hanya tipe tertinggi, All New Honda BR-V tipe E juga patut dilirik!

INFO OTOMOTIF -- All New Honda BR-V lahir dari riset panjang dan penyempurnaan berbagai elemen di generasi sebelumnya. Salah satu yang menjadi fokus adalah aspek kenyamanan.

Baru membuka pintu, penumpang sudah disuguhi kabin yang lapang, baik di area kepala maupun kaki. Kursi belakang pun bisa dilipat hingga rata lantai untuk menambah ruang bagasi. Kabin dan bagasi Honda BR-V memang menjadi yang terluas di kelasnya.

Jok di ruang kokpit bahkan sudah dilengkapi sandaran tangan dari konsol tengah yang dibuat lebih tinggi. Tepat di depan kemudi terdapat TFT Meter Display berukuran 4,2 inci yang menampilkan beragam informasi, seperti jarak tempuh serta konsumsi dan sisa bahan bakar.

Menghidupkan mesin pun menjadi sangat mudah dengan One Push Ignition System. Fitur ini memberikan kemudahan menyalakan mesin hanya dengan satu sentuhan jari.

Pada All New Honda BR-V Tipe E CVT dan tipe lain di atasnya, kita dapat menghidupkan mesin dan AC dari luar mobil melalui fitur Remote Engine Start. Jadi ketika memasuki kabin, mobil sudah dingin.

Tombol-tombol audio, konektivitas ponsel, dan fungsi lainnya sudah diatur secara ergonomis di lingkar kemudi sehingga mempermudah pengemudi untuk melakukan banyak hal dengan ibu jari.

Rasa bosan selama perjalanan bisa diatasi dengan fitur hiburan berteknologi canggih. Ada Head Unit 7" Advanced Capacitive Touchscreen yang sudah terintegrasi dengan ponsel pintar.

Tak perlu khawatir kehabisan daya ponsel atau alat elektronik lain. Ada soket USB di baris pertama dan stopkontak 12 V di baris kedua.

Tidak hanya di dalam mobil, kenyamanan yang ditawarkan All New Honda BR-V juga didukung oleh ground clearance yang tinggi, yakni 220 milimeter.

Posisi tinggi tersebut membuat komponen mobil tidak mudah berbenturan dengan batu, lubang jalan, atau polisi tidur.

Dengan berbagai fitur tersebut, All New Honda BR-V Tipe E tidak hanya value for money, tetapi juga membuat pengemudi dan penumpang betah berkendara, sekalipun menempuh jarak yang jauh dan waktu yang lama.(*)