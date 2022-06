Suzuki Bakal Luncurkan Mobil Hybrid Hari Ini, Ertiga Hybrid?

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) secara resmi bakal meluncurkan mobil hybrid terbaru pada hari ini, Jumat, 10 Juni 2022. Beberapa pihak menduga bahwa mobil baru tersebut adalah Ertiga Hybrid.

Kabar itu muncul setelah PT SIS mengirimkan undangan peluncuran produk hybrid Suzuki di Atrium Mall Kelapa Gading 3, Jakarta Utara, kepada Tempo.co. Nantinya acara tersebut bakal dilangsungkan pada pukul 09.30 sampai 11.30 WIB.

Jauh sebelum undangan itu datang, rumor kehadiran Suzuki Ertiga Hybrid sudah cukup kencang di telinga pecinta otomotif. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Ertiga versi hybrid ini akan hadir dalam dua varian, yakni GX dan SS.

Mobil hybrid terbaru itu diisukan bakal mendapatkan sejumlah fitur baru yang canggih. Terhitung, setidaknya ada lebih dari 10 teknologi mutakhir yang bakal disematkan pada Suzuki Ertiga Hybrid.

Sejumlah fitur itu di anataranya adalah Engine Auto Stop, Gear Shift Indicator, Cruise Control, Guide Me Light, Auto Retratable Outside Mirror, New Front Grille Design, New Alloy Wheel Design, New Short Pole Antenna Type, New Chrome Backdoor Garnish, hingga Hybrid Emblem.

Ada juga New Color Mellow Deep Red, New MID Design with Hybrid information, New Ambience Color, New Interior Ornament, New Color Seat Materal. Nantinya, sejumlah fitur itu ada yang hadir di semua tipe Ertiga hybrid, atau hanya salah satunya.

Sementara itu untuk dapur pacunya Suzuki Ertiga Hybrid dikabarkan bakal menggunakan mesin K15B 1.500 cc plus Smart Hybrid Technology ISG dan baterai lithium-ion 12 volt. Mobil hybrid ini diperkirakan bisa menyemburkan tenaga sebesar 105 PS dan torsi 138 Nm.

Baca: Jokowi Naik Mobil Listrik Hyundai Genesis yang Bakal Jadi Kendaraan Resmi G20

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto