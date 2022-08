Anggaran Subsidi BBM Dialihkan untuk Bansos, Harga Pertalite Jadi Naik?

TEMPO.CO, Jakarta - Harga Pertalite dirumorkan bakal naik menjadi Rp 10 ribu per lite. Kenaikan ini dipicu oleh membengkaknya anggaran untuk subsidi BBM. Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi mengalihkan anggaran subsidi BBM untuk bantuan sosial atau bansos. Anggaran yang dialokasikan untuk bansos ini mencapai Rp 24,17 triliun dengan masing-masing masyarakat akan mendapatkan total Rp 600 ribu.

"Pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun," kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Jokowi di Istana Negara, Senin, 29 Agustus 2022.

Pengemumuman pemberian bansos ini dilakukan ditengah kabar kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Setelah anggaran subsidi BBM ini dialihkan, apakah harga BBM subdisi dipastikan naik?

Saat ditanya soal kepastian kenaikan harga Pertalite dan Solar ini, Sri Mulyani enggan memberikan jawaban. "Saya hanya bicara tentang subsidi dan bansos," ucapnya.

Dalam beberapa waktu belakang ini, rencana kenaikan harga BBM subdisi terus menguat. Berdasarkan informasi yang diperoleh Majalah Tempo, diketahui BBM subsidi akan dinaikkan di rentang harga Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per liter, dari harga Pertalite saat ini Rp 7.650 per liter dan Solar Rp 5.150 per liter.

