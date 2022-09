New Audi Q5 Dijual di BCA Expo Hybrid 2022, Ada Cicilan dengan Bunga 0 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - PT Garuda Mataram Motor (GMM) ikut serta dalam ajang BCA Expo Hybrid 2022 dengan memboyong mobil terbarunya, New Audi Q5. Mobil ini dijual dengan harga Rp 1,311 miliar off the road Jakarta.

“Audi Q5 mendapatkan penyegaran yang semakin baik dan atraktif dengan mengombinasikan karakter sporty dengan kepraktisan penggunaan sehari-hari,” kata Presiden Direktur PT GMM Andrew Nasuri dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Jumat, 9 September 2022.

Selama acara BCA Expo Hybrid 2022, PT GMM memberikan program penjualan seperti cicilan dengan bunga 0 persen selama 2 tahun untuk model New Audi Q5, Audi A5 Coupe, Audi A5 Sportback, Audi A6, Audi Q7 dan Audi Q8.

Selain itu ada juga pilihan cicilan 3 tahun dengan bunga 0,80 persen per tahun serta cicilan 4 tahun dengan bunga 2,1 persen per tahun.

Bicara spesifikasi, New Audi Q5 dibekali mesin 4-silinder segaris 2.0 Liter TFSI. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal 245 HP dan torsi puncaknya 370 Nm.

Tenaga tersebut disalurkan ke empat roda melalui sistem transmisi S tronic 7 kecepatan. Akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam bisa dituntaskan dalam waktu 6,1 detik.

