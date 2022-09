Begini Cara Aman Berlibur Naik Mobil Keluarga ke Luar Kota

INFO OTOMOTIF – Pada masa liburan, ruas jalan antar kota dipenuhi mobil-mobil keluarga yang hendak bertamasya. Sebagian besar melaju dengan kecepatan tinggi, terutama ketika berada di jalan tol yang lengang.

Agar tetap aman, seharusnya pengemudi mengenali karakteristik mobil masing-masing dan mempersiapkan langkah untuk meminimalkan risiko kecelakaan. Berikut ini beberapa di antaranya.

Pilih Waktu yang Tepat

Waktu terbaik untuk bepergian ke luar kota di Indonesia adalah saat musim kemarau. Pada Mei hingga September, cuaca relatif cerah, jalanan tidak licin, dan kondisi jalan terlihat jelas.

Meski demikian, apa pun kondisi jalannya bukan masalah jika berkendara menggunakan All New Honda BR-V. Mobil ini memiliki ground clearance setinggi 220 milimeter sehingga penumpang relatif terhindar dari guncangan.

Meski cukup tinggi, pengendaliannya tetap stabil, seperti yang diungkapkan oleh Fitra Eri, jurnalis dan YouTuber yang sering mengulas soal mobil.

“Walaupun ground clearance 220 milimeter, handling-nya sangat baik untuk ukuran SUV. Kalau kita banting setir, body roll-nya itu minimal dan enggak terasa melayang,” ujar Fitra.

Pilih Rute yang Tepat

Rute yang sudah dirancang secara matang akan menghindarkan kita dari salah jalan atau tersasar ke gang sempit yang direkomendasikan Google Maps.

Selain itu, pengemudi juga bisa mengantisipasi di lajur mana ia perlu bersiap untuk keluar dari jalan tol. Dengan begitu, ia tidak akan melewatkan gerbang keluar dan memutar terlalu jauh.

Namun, kalaupun rute yang dilalui sangat jauh, kita tidak perlu khawatir karena All New Honda BR-V memiliki performa mesin yang mumpuni.

“Transmisi CVT-nya responsif, tenaga mesinnya juga 121 PS, torsi 145 Nm. Makanya enggak heran dia yang terkuat di kelasnya dan yang mengejutkan, bahan bakarnya ternyata juga hemat,” tutur Fitra.

Pilih Mobil yang Tepat

Tidak semua mobil cocok digunakan untuk perjalanan jauh bersama keluarga. All New Honda BR-V tidak hanya memiliki performa yang baik, tetapi juga fitur untuk mendukung kenyamanan.

Interiornya luas dan tampil elegan dengan balutan kulit di berbagai sisi, dari tempat duduk hingga sisi pintu. Perpaduan berbagai unsur tersebut membuat All New Honda BR-V terpilih sebagai “Car of The Year” di ajang OTOMOTIF Award 2022.