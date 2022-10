Drag Race Series VW Digelar di Sentul pada 22-23 Oktober 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah klub VW menggelar kompetisi Drag Race Series VW 2022 di Indonesia. Ajang balap mobil tersebut bakal berlangsung dalam tiga seri dengan pelaksana klub Volkswagen Beetle Club (VBC), Volkswagen Van Club (VVC), dan Volkswagen Club Bandung (VCB).

Pada seri pertama bakal diselenggarakan VBC pada 20-21 Agustus 2022 di Lanud Rumpin, Kabupaten Bogor. Lalu seri kedua digelar oleh VVC pada 22-23 Oktober 2022 di sirkuit non-permanen Adhi City, Sentul, Jawa Barat.

Seri tersebut bakal mengusung tema Go and Fast, yang didukung oleh Jakarta Speed Storm (JSS), Volkswagen Indonesia Association (VIA), dan IMI DKI Jaya. Selain balap mobil VW, ajang ini juga bakal membuka kelas untuk peserta umum kendaraan non-VW, baik roda empat atau roda dua.

“Harapannya, agar pesta balap lintasan lurus atau drag race ini bisa diikuti dan dinikmati berbagai kalangan pesertanya nanti. Sehingga memuaskan banyak pihak,” kata Ketua Pelaksana VVC Go and Fast yang juga Kepala Bidang Otomotif VVC Harvyanto.

Sementara itu Ketua Umum VVC, Irjen Pol (Purn) Drs. Pudji Hartanto MM menyebut drag race VW ini sebagai obat kerinduan pecinta otomotif Indonesia. Selain itu gelaran ini juga merupakan perwujudan dari tagline VVC yakni ‘VVC Peduli Sesama, Prestasi Membangun Negeri’.

“Drag race VVC ini juga untuk merajut dan membangun kembali jiwa sportivitas, kreativitas yang positif di dunia olah raga otomotif, dan tentunya bisa menghasilkan prestasi terbaik untuk negeri ini,” ucap Pudji.

Sekedar informasi tambahan, VVC Go and Fast ini menghadirkan sejumlah kelas yang dilombakan, yakni Kelas Utama VW, Kelas Supporting VW, Kelas Bracket All Brand, dan kelas Umum. Khusus VW Drag Race Series, kelas yang dipertandingkan adalah Kelas Utama VW, Kelas Supporting VW, Kelas Bracket All Brand, dan kelas Umum.

