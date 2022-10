Jeep Gelar Pameran di Pondok Indah Mall 2, Ada Wrangler dan Gladiator

TEMPO.CO, Jakarta - Distributor tunggal merek Jeep di Tanah Air, PT DAS Indonesia Motor telah menggelar pameran di Pondok Indah Mall pada 17-23 Oktober 2022. Dalam acara itu Jeep mengusung tema ‘Find Your Way to Freedom Exhibition’.

Jeep mengklaim membawa dua produk andalannya di pameran tersebut. Mobil yang dimaksud adalah Jeep Wrangler dan Jeep Gladiator. Hal itu dibenarkan langsung oleh Chief Operational Officer, PT DAS Indonesia Motor, Dhani Yahya.

“Kehadiran Jeep Wrangler dan Jeep Gladiator pada pameran kali ini memberikan kesempatan kepada para pencinta dan penggemar Jeep di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk segera memiliki kendaraan Jeep,” kata dia dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut Dhani Yahya menjelaskan bahwa produksi Jeep masih mengalami masalah akibat krisis chip. Seperti yang diketahui, semikonduktor sangat penting untuk proses produksi kendaraan modern.

“Tetapi kami dari PT DAS Indonesia Motor tetap berupaya keras untuk memastikan ketersediaan supply kendaraan bagi penggemar dan pencinta Jeep di Tanah Air,” ujar dia menambahkan.

Jeep Wrangler Rubicon sendiri memberikan tampilan mengesankan dengan 7 slot grille berkelir Silver Metallic atau Silver Zynith. Mobil tersebut telah dilengkapi dengan kamera depan demi menghindari blind spot saat parkir.

Penggunaan stainless door sill plate turut mendongkrak penampilan Jeep menjadi tampak lebih premium, plus MOPAR headliner pada bagian atap kabin yang berguna untuk mengurangi intensitas suhu panas di siang hari.

Ada juga fitur remote start/stop engine akan memudahkan pengguna untuk menyalakan atau mematikan mesin kendaraan dari jarak sekitar 5 meter. Model ini juga menawarkan ALPINE advance 8 speaker + subwoofer.

Sedangkan untuk Jeep Gladiator Rubicon hadir dengan warna hitam dengan bak terbuka pada bagian belakang. Mobil ini terlihat begitu tangguh dan elegan dengan jok kulit kualitas terbaik sehingga pengendara dan penumpang diklaim bakal nyaman.

Pameran ini pun juga menghadirkan berbagai macam promo, seperti bunga rendah, cicilan rendah, hingga potongan harga dalam pembelian aksesoris Jeep. Selain itu pengunjung juga bisa meraasakan test drive di sekitar Pondoh Indah Mall.

