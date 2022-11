SPK Honda WR-V Tembus 500 Unit dalam Waktu 4 Hari

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) mengonfirmasi surat pemesanan kendaraan (SPK) Honda WR-V sudah mencapai 500 unit. Jumlah tersebut didapat sejak SUV kompak ini diluncurkan pada Rabu, 2 November 2022 hingga Sabtu, 5 November 2022.

"Kemarin (Sabtu), WR-V sudah sekitar 500-an SPK-nya, 62 persen itu pembelinya dari Jakarta karena mobilnya baru ada di Jakarta, kemudian Bandung, Surabaya, Semarang, untuk luar pulau," kata Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM Yusak Billy saat ditemui di Sirkuit Sentul, Bogor, Minggu, 6 November 2022.

Honda WR-V sendiri dipasarkan dalam tiga varian, yakni E CVT, RS CVT, dan RS CVT with Honda Sensing. Dari ketiga tipe tersebut, Billy mengatakan tipe tertingginya, RS CVT with Honda Sensing menjadi model yang paling banyak dipesan.

"Tipe tertinggi itu kemarin RS Honda Sensing 57 persen, 41 persen itu yang RS, dan yang tipe E itu cuma 2 persen. Kalau konsumen kota-kota itu lebih ke yang ada Honda Sensing," ujarnya.

Untuk diketahui, Honda WR-V dipasarkan dengan harga Rp 271,9 juta untuk tipe E CVT, Rp 289,9 juta untuk tipe RS CVT, dan untuk tipe tertinggi, RS CVT with Honda Sensing dilego dengan harga Rp 309,9 juta. Harga tersebut berstatus in the road (OTR) DKI Jakarta.

Baca Juga: Jadwal MotoGP Valencia Hari Ini: Perebutan Juara Bagnaia vs Quartararo

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto