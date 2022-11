Kevin Magnussen Rebut Pole Perdana di Formula 1 Brazil

TEMPO.CO, Jakarta - Kevin Magnussen membuat kejutan dengan merebut pole position setelah menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi Sprint Race Grand Prix Sao Paulo di Interlagos, Brazil, Jumat waktu setempat, 11 November 2022, (Sabtu pagi WIB, 12 November 2022). Ini adalah pole position perdana bagi Magnussen sepanjang 100 kali keikutsertaannya di ajang balap F1.

Pembalap tim Haas F1 itu diuntungkan oleh sejumlah faktor ketika menjalani sesi Q3. Ia menjadi pembalap terdepan saat mengantre keluar jalur pit sebelum sesi terakhir kualifikasi tersebut karena garasi tim Haas, sebagai tim peringkat terakhir di klasemen musim lalu, terletak paling ujung dekat jalur keluar pit.

Di tengah ancaman hujan dan lintasan basah, pembalap Denmark mencatatkan waktu tercepat 1 menit 11,674 detik pada upaya pertamanya menggunakan ban slick saat trek cukup kering sebelum pembalap Mercedes George Russell keluar lintasan dan terjebak di gravel sehingga sesi kualifikasi dihentikan sementara dengan sisa waktu delapan menit.

Para pembalap kembali ke garasi untuk menunggu trek dinyatakan aman, namun hujan turun di lintasan. Pembalap tim Red Bull Sergio Perez sempat kembali ke trek menggunakan ban intermediate tapi kondisi trek yang basah tak memungkinkan untuk mencetak lap yang lebih baik dari kondisi kering, menjadi acuan tim dan pembalap lain untuk menyudahi kualifikasi lebih dini.

Magnussen akan start sprint race ketiga musim ini di Brazil nanti pada Sabtu di depan juara dunia Max Verstappen yang mengamankan P2 untuk Red Bull dengan selisih 0,203 detik.

Sedangkan lap Russell cukup untuk membawanya ke P3 yang akan ditemani oleh pembalap McLaren Lando Norris di baris kedua.

"Saya tak tahu harus bilang apa," kata Magnussen setelah meraih pole seperti dikutip laman resmi Formula 1.

"Tim menempatkan saya pada posisi sempurna, menjalani lap yang cukup baik dan kami berada di pole. Ini luar biasa, terima kasih. Serangan maksimal (besok), mari bersenang-senang."

Carlos Sainz menjadi pembalap Ferrari terdepan di P5 untuk sprint nanti, mengungguli duet tim Alpine Esteban Ocon dan Fernando Alonso.

Lewis Hamilton yang finis P8 juga sempat mencoba kembali ke lintasan dengan ban intermediate untuk menilai kondisi trek meskipun pada akhirnya tak memungkinkan untuk memperbaiki posisinya.

Sementara itu, Charles Leclerc kembali dibuat tekor oleh strategi Ferrari. Pembalap Monako ini menjadi satu-satunya yang menggunakan ban intermediate pada awal Q3.

Saat keluar dari pit setelah berganti ban slick, bendera merah dikibarkan imbas kecelakaan Russell sehingga merugikan Leclerc yang belum mencatatkan waktu di antara sepuluh pebalap yang bersaing di Q3.

Leclerc akan start di belakang Perez. Delapan pmebalap tercepat di sprint race dapat meraih poin, yaitu delapan poin untuk pemenang, tujuh untuk P2 dan seterusnya hingga satu poin untuk P8. Posisi finis balapan sepanjang 100km itu akan menentukan starting grid untuk balapan utama pada Minggu nanti.

Setelah gelar konstruktor dan pembalap direbut Red Bull dan Verstappen, Ferrari sekarang bersaing dengan Mercedes untuk peringkat dua klasemen. Pabrikan Italia itu unggul 40 poin dengan 96 poin diperebutkan dari Brazil hingga seri pemungkas musim Abu Dhabi.

Alpine dan McLaren dipisahkan tujuh poin dalam perebutan peringkat empat, sedangkan Aston Martin tertinggal empat poin dari penghuni peringkat enam Alfa Romeo.

Hasil kualifikasi sprint race GP Sao Paulo:

1 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:11,674

2 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 1:11,877

3 George Russell Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:12,059

4 Lando Norris McLaren F1 Team 1:12,263

5 Carlos Sainz Scuderia Ferrari 1:12,357

6 Esteban Ocon BWT Alpine F1 Team 1:12,425

7 Fernando Alonso BWT Alpine F1 Team 1:12,504

8 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:12,611

9 Sergio Perez Oracle Bull Racing 1:15,601

10 Charles Leclerc Scuderia Ferrari Tanpa catatan waktu

11 Alex Albon Williams Racing

12 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri

13 Sebastian Vettel Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team

14 Daniel Ricciardo McLaren F1 Team

15 Lance Stroll Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team

16 Nicholas Latifi Williams Racing

17 Zhou Guanyu Alfa Romeo F1 Team Orlen

18 Valtteri Bottas Alfa Romeo F1 Team Orlen

19 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri

20 Mick Schumacher Haas F1 Team

