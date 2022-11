Mitsubishi Hadir di GIIAS Semarang, Ada Promo DP Ringan untuk Xpander

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) hadir di GIIAS Semarang 2022. Dalam pameran ini Mitsubishi menampilkan lini mobil unggulannya, seperti Xpander, Xpander Cross, dan Pajero Sport.

"GIIAS Semarang menjadi ajang yang cocok dan dapat mempermudah konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu, kami hadir dengan berbagai tawaran yang menarik yang dapat menguntungkan masyarakat," kata Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI, Tetsuhiro Tsuchida dalam keterangan resminya.

Keikutsertaan Mitsubishi di GIIAS Semarang tidak terlepas dari tingginya pasar otomotif di kota tersebut. Di Jawa Tengah, penjualan Mitsubishi disumbang oleh Xpander dengan kontribusi 11 persen dan Pajero Sport 9 persen. Sementara penjualan di Semarang untuk Jawa Tengah berkontribusi 30 persen untuk Xpander dan Pajero Sport 28 persen.

Selama pameran berlangsung, Mitsubishi menyediakan tiga unit test drive yang terdiri dari New Pajero Sport, New Xpander, dan New Xpander Cross. Selain itu, ada juga sejumlah program penjualan yang diberikan selama pameran GIIAS Semarang 2022 digelar.

Setiap pembelian New Xpander Cross akan mendapatkan gratis kaca film V-Kool untuk varian CVT Premium dan kaca film Konica Minolta untuk varian M/T. Kemudian juga ada gratis paket perawatan berkala hingga 50.000 km atau 4 tahun dengan validasi faktur November 2022.

Sementara untuk New Xpander dan Xpander Cross lama terdapat promo DP ringan mulai dari 10 persen, Bunga 0 persen sampai dengan tenor 2 tahun, gratis asuransi 1 tahun, Paket Smart Cash dengan Bunga 0 persen gratis asuransi dan potongan biaya admin, serta extended Smart Package 2x PM/1 tahun yang berlaku untuk tenor 5 tahun.

Lalu untuk New Pajero Sport akan mendapatkan DP ringan mulai 15 persen dengan metode pembiayaan melalui PT Dipo Star Finance. Kemudian akan mendapatkan bunga ringan mulai dari 0 persen (khusus area Sumatera Utara dan varian selain Dakar 4x2), extended Smart Package 2x PM/1 tahun khusus transaksi dengan tenor 5 tahun.

Promo juga diberikan untuk mobil niaga Mitsubishi L300, yakni berupa DP rendah mulai 10 persen, Bunga 0 persen sampai dengan tenor 1 tahun, dan paket Smart Cash dengan Bunga 0 persen dan gratis asuransi serta biaya admin. Promo tersebut berlaku untuk pilihan pembiayaan melalui PT Dipo Star Finance.

Berikut adalah daftar harga mobil Mitsubishi on the road (OTR) Jawa Tengah per November 2022:

NEW XPANDER CROSS PREMIUM CVT: Rp 339.680.000

NEW XPANDER CROSS MT: Rp 312.950.000

XPANDER ULTIMATE CVT: Rp 310.580.000

XPANDER SPORT CVT: Rp 308.180.000

XPANDER SPORT MT: Rp 293.050.000

XPANDER EXCEED CVT: Rp 278.900.000

XPANDER EXCEED MT: Rp 270.250.000

XPANDER GLS CVT: Rp 265.780.000

XPANDER GLS MT: Rp 256.400.000

PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X4 AT: Rp 728.000.000

PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X2 AT: Rp 668.300.000

PAJERO SPORT DAKAR 4X2 AT: Rp 618.700.000

PAJERO SPORT EXCEED 4X2 AT: Rp 560.300.000

PAJERO SPORT EXCEED 4X2 MT: Rp 545.100.000

PAJERO SPORT GLX 4X4 MT: Rp 570.400.000

OUTLANDER PHEV 2.4L: Rp 1.306.250.000

TRITON DC ULTIMATE 4X4 AT: Rp 507.900.000

TRITON DC EXCEED 4X4 MT: Rp 470.850.000

TRITON DC GLS 4X4 MT: Rp 438.250.000

TRITON DC HDX 4X4 MT: Rp 417.200.000

TRITON SC HDX 4X4 MT: Rp 362.100.000

TRITON SC GLX 4X2 MT: Rp 288.650.000

L300 CC (4X2) MT: Rp 230.650.000

L300 PU FB-R(4X2) MT: Rp 235.650.000

