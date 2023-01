Honda Raih 125.411 Unit Penjualan di 2022, Brio Jadi Mobil Terlaris di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) mencatatkan penjualan retail sebanyak 125.411 unit secara nasional di tahun 2022. Capaian penjualan tersebut meningkat 37 persen dibandingkan tahun 2021.

Honda Brio menjadi model terlaris sepanjang 2022 dengan total penjualan (wholesales) sebanyak 61.025 unit dan penjualan retail 60.532 unit. Penjualan wholesales Brio tersebut meningkat sebesar 36 persen dan penjualan retailnya naik 34 persen bila dibandingkan dengan tahun 2021.

Menurut Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM Yusak Billy, permintaan Honda Brio di 2022 terbilang sangat tinggi, namun pemenuhan pemesanan konsumen masih terhambat masalah kapasitas produksi. Saat ini HPM mengaku telah memaksimalkan kapasitas produksi mereka di dua pabrik yang mereka miliki di Indonesia.

"Kami menyadari bahwa keterbatasan pasokan komponen membuat kami belum dapat sepenuhnya memenuhi permintaan konsumen hingga saat ini. Kami akan terus berusaha untuk dapat secepat-cepatnya memenuhi seluruh permintaan dari konsumen untuk Honda Brio dan model-model lainnya tahun ini," kata Billy dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Selasa, 17 Januari 2023.

Sementara untuk model mobil Honda yang lainnya, All New HR-V mencatatkan penjualan sebanyak 23.859 unit di tahun 2022. Kemudian ada All New BR-V sebanyak 23.583 unit, New CR-V 7.571 unit, dan WR-V sebanyak 631 unit.

Kemudian untuk City Hatchback RS sukses terjual 6.496 unit, diikuti New Mobilio sebanyak 1.151 unit, dan New Odyssey sebanyak 32 unit. Sementara dari segmen sedan, All New Civic RS terjual 683 unit, All New City 585 unit, New Accord 287 unit, dan New Civic Type R terjual 1 unit.

