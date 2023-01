Bocoran Spesifikasi dan Harga Kia EV9, Diperkirakan Rilis Akhir Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Kia mengirimkan sebuah dokumen baru kepada para pemilik Telluride, yang mana isi dokumennya terdapat bocoran soal mobil listrik terbaru EV9. Bocoran tersebut mencakup spesifikasi dan harga mobil listrik Kia EV9.

Melansir laman Carscoops hari ini, Rabu, 25 Januari 2023, dokumen tersebut berisi survei yang menanyakan konsumen terkait lima trim mobil listrik yang paling diminati. Meski belum diketahui trim mobil apa, namun diperkirakan ini adalah EV9.

Trim level dasar dijual dengan harga mulai dari US$ 56.000 atau sekitar Rp 843,9 juta. Trim ini menawarkan konfigurasi powertrain bertenaga 200 HP atau 149 kW dan torsi 338 Nm, dengan jangkauan 354 kilometer.

Kemudian untuk trim kedua, di atas trim dasar, ditawarkan dengan harga US$ 61.000 atau sekitar Rp 919 juta. Model ini menawarkan powertrain yang sama dengan trim dasar, namun jangkauannya lebih jauh, yakni 466 kilometer. Kedua trim tersebut menggunakan roda 19 inci.

Pada trim ketiga, powertrain yang ditawarkan memiliki tenaga 400 HP atau 298 kW dan spek teratasnya mendapatkan torsi 650 Nm. Sementara dua trim lainnya menghasilkan torsi 514 Nm. Trim tertinggi mobil baru tersebut mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 5,2 detik.

Tiga level trim teratas dijual dengan harga masing-masing US$ 63.000 (Rp 949 juta), US$ 68.000 (Rp 1,024 miliar), dan US$ 73.000 (Rp 1,1 miliar). Kabarnya, Kia EV9 akan diluncurkan pada akhir tahun ini atau awal 2024.

DICKY KURNIAWAN | CARSCOOPS

