Harga Pertamax Turbo Naik Jadi Rp 14.850, Pertalite dan Pertamax Bertahan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM non subsidi per hari ini, Rabu, 1 Februari 2023. Harga Pertamax Turbo dan Pertamina Dex pun berubah.

Harga Pertamax Turbo naik dari Rp 14.050 per liter menjadi Rp 14.850 sampai Rp 15.450 per liter. Sedangkan harga Pertamina Dex naik dari Rp 16.750 per liter menjadi Rp 16.850 sampai Rp 17.550 per liter.

"Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022," tulis Pertamina dalam keterangan resminya, dikutip Tempo hari ini.

Untuk harga BBM subsidi Pertalite dan Solar subsidi tidak berubah.

Harga Pertalite masih dibanderol Rp 10.000 per liter, solar subsidi Rp 6.800 per liter, serta Pertamax Rp 12.800 per liter.

Berikut daftar perubahan harga Pertamax Turbo dan Pertamina Dex di seluruh Indonesia mulai hari ini:

Aceh

Pertamax Turbo : 14.850

Pertamina Dex : 16.850

Sumatera Utara

Pertamax Turbo : 15.150

Pertamina Dex : 17.200

Sumatera Barat

Pertamax Turbo: 15.150

Pertamina Dex: 17.200

Riau

Pertamax Turbo : 15.450

Pertamina Dex : 17.550

Kepulauan Riau

Pertamax Turbo: 15.450

Pertamina Dex: 17.550

FTZ Batam

Pertamax Turbo: 15.450

Pertamina Dex: 17.550

Jambi

Pertamax Turbo : 15.150

Pertamina Dex : 17.200

Bengkulu

Pertamax Turbo : 15.450

Pertamina Dex : 17.550

Sumatera Selatan

Pertamax Turbo: 15.150

Pertamina Dex: 17.200

BangkaBelitung

Pertamax Turbo : 15.150

Pertamina Dex : 17.200

Lampung

Pertamax Turbo : 15.150

Pertamina Dex : 17.200

DKI Jakarta

Pertamax Turbo: 14.850

Pertamina Dex: 16.850

Banten

Pertamax Turbo : 14.850

Pertamina Dex : 16.850

Jawa Barat

Pertamax Turbo: 14.850

Pertamina Dex: 16.850

Yogyakarta

Pertamax Turbo: 14.850

Pertamina Dex: 16.850

Jawa Timur

Pertamax Turbo: 14.850

Pertamina Dex: 16.850

Bali

Pertamax Turbo: 14.850

Pertamina Dex: 16.850

NTB

Pertamax Turbo : 14.850

Pertamina Dex : 16.850

NTT

Pertamax Turbo : 14.850

Pertamina Dex : 16.850

Kalimantan Barat

Pertamax Turbo : 15.150

Pertamina Dex : 17.200

Kalimantan Tengah

Pertamax Turbo : 15.150

Pertamina Dex : 17.200

Kalimantan Selatan

Pertamax Turbo : 15.150

Pertamina Dex : 17.200

Kalimantan Timur

Pertamax Turbo : 15.150

Pertamina Dex : 17.200

Kalimantan Utara

Pertamax Turbo : 15.150

Pertamina Dex : 17.200

Sulawesi Utara

Pertamax Turbo : 15.150

Pertamina Dex : 17.200

Gorontalo

Pertamax Turbo : 15.150

Pertamina Dex : 17.200

Sulawesi Tengah

Pertamax Turbo : 15.150

Pertamina Dex : 17.200

Sulawesi Tenggara

Pertamax Turbo : 15.150

Pertamina Dex : 17.200

Sulawesi Selatan

Pertamax Turbo : 15.150

Pertamina Dex : 17.200

Sulawesi Barat

Pertamax Turbo : 15.150

Pertamina Dex : 17.200

Papua

Pertamax Turbo : 15.150

Pertamina Dex Papua Barat : 17.200.

