Rekayasa Lalu Lintas Cap Go Meh Glodok Berakhir Sore Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Rekayasa lalu lintas diberlakukan di sekitar kawasan Pancoran Glodok, Jakarta Barat, hari ini, Minggu, 5 Februari 2023, menyusul kirab Toa Pe Kong dan Budaya Nusantara dalam perayaan Cap Go Meh 2023.

“Pengalihan arus lalin dilakukan pada Hari Minggu, 5 Februari 2023 pukul 10.00-17.00,” demikian informasi dari Dishub DKI melalui Instagram @dishubdki hari ini.

Rute kirab Toa Pe Kong dimulai dari Fat Cu Kung Biro-Jalan Kemenangan III-Jalan Toko Tiga-Jalan Perniagaan Timur-Kolong Flyover Pasar Pagi-Jalan Pintu Kecil-Jalan Pancoran-Gapura China Town-Jalan Kemenangan Raya-belok kanan ke depan Wihara Dharma Bhakti ke Jalan Kemenangan III-Belok Kanan Sekolah Ricci dan kembali ke titik awal.

Karena itu pengalihan arus lalu lintas diterapkan oelh Dishub DKI dari arah selatan (Jalan Gajah Mada) menuju ke barat/utara melewati Jalan Pintu Besar Selatan-Jalan Asemka-Jalan Pintu Kecil Sisi Utara-Jalan Malaka-Jalan Malaka 2-Jalan Kopi-dan seterusnya.

Kemudian lalu lintas dari arah selatan (Jalan Gajah Mada) menuju ke timur melewati Jalan Pintu Besar Selatan-Jalan Asemka-Putat Balik di bawah flyover Pasar Pagi-Jalan Asemka-Jalan Jembatan Baru-dan sebagainya. Rekayasa lalin berlaku selama tujuh jam.

Dishub DKI pun menyiapkan lokasi parkir bagi pengunjung kirab Toa Pe Kong dan Budaya Nusantara dalam perayaan Cap Go Meh 2022.

Lokasi parkir tersebut terdiri parkir off street dan parkir on street. Parkiran off street terletak di parkir eksa Glodok dan parkir Taman Kota Intan, sedangkan parkiran on street di Jalan Pinangsia Raya dan Pinangsia 1.

