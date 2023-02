All New Agya World Premiere di Indonesia, Berapa Harganya?

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) menggelar World Premiere mobil All New Agya 2023 hari ini, Senin, 13 Februari 2023. Mobil baru ini memiliki varian All New Agya GR Sport.

Vice President PT Toyota Astra Motor Henry Tanoto menjelaskan bahwa All New Agya menambah pilihan bagi masyarakat untuk segmen city car.

“Pada hari ini kami hadirkan All New Agya dan All New Agya GR Sport dengan kualitas lebih baik. Menghadirkan platform baru, performance baru,” kata Henry dalam peluncuran resmi Toyota Agya terbaru di Bengkel Space SCBD, Jakarta Selatan.

Dia menjelaskan bahwa Toyota Agya memiliki tiga unsur utama sehingga menjadi pilihan tepat bagi konsumen, yakni kualitas yang diandalkan, konsumsi BBM irit, dan harga terjangkau.

Toyota memperkenalkan All New Toyota Agya dan All New Agya GR Sport 2023 di Jakarta pada Senin, 13 Februari 2023. FOTO: Rafif R.

Mobil All New Agya 2023 diklaim menghadirkan sejumlah pembaruan dalam powerfull dan agresif.

Adapun pada tipe All New Agya GR Sport 2022 peningkatannya pada power steering dan shock absorbers & coil spring. Interiornya juga dilengkapi leather knop with red stitch.

PT Toyota Astra Motor belum menginformasikan harga mobil All New Agya dan All New Agya GR Sport 2023 karena belum dipasarkan di Indonesia pada bulan ini.

“Tujuan utama kami memperkenalkan, untuk penjualan nanti kami informasikan terpisah."

