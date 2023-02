Simak Promo Menguntungkan Suzuki di Pameran IIMS 2023

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales menghadirkan sejumlah promo menguntungkan bagi para calon konsumen dan pengunjung Indonesia International Motor Show atau IIMS 2023. Suzuki menyediakan keringanan transaksi, cashback sampai hadiah langsung selama pameran berlangsung.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Asst. to Dept. Head 4W Sales PT Suzuki Indomobil Sales Randy R. Murdoko dalam keterangan resminya. Dirinya mengatakan bahwa promo menarik itu dapat diperoleh dalam setiap pembelian All New Ertiga, XL7, Baleno, SX4 S-Cross dan New Carry.

“Suzuki bukan hanya memperkenalkan produk baru yang ramah lingkungan dan berlimpah fitur, tetapi juga menghadirkan beragam pilihan tawaran menguntungkan buat calon konsumen serta hadiah langsung yang dapat diperoleh pengunjung,” kata dia, dalam rilis yang diterima Tempo.co.

Setiap pengunjung IIMS 2023 yang ingin membeli All New Ertiga, XL7 dan Baleno, akan mendapatkan uang muka (DP) dan bunga kredit rendah, serta pilihan tenor cicilan hingga 7 tahun. Lalu untuk pembelian SX4 S-ross, calon konsumen bisa menerima Total Down Payment (TDP) 15 persen, bunga kredit rendah dan tenor cicilan sampai 7 tahun.

Ada juga tambahan cashback sebesar Rp 3 Juta untuk XL7 dan cashback Rp 4 Juta untuk All New Ertiga, SX4 S-Cross, dan Baleno transmisi Manual. Promo ini bisa didapatkan jika calon pembeli melakukan tukar tambah melalui Auto Value.

Tak hanya itu, Suzuki juga menyuguhkan keuntungan bagi calon pembeli New Carry. Nantinya mereka berkesempatan mendapatkan promo DP rendah, angsuran, bunga kredit yang kompetitif dan pilihan tenor cicilan hingga 5 tahun. Suzuki juga akan memberikan hadiah langsung berupa uang elektronik sebesar Rp 500 ribu sampai Rp 2 juta.

Bagi pengunjung IIMS 2023 yang menjajal produk Suzuki juga berkesempatan membawa pulang hadiah undian berupa logam mulia 5 gram untuk 3 orang pemenang, voucher hotel senilai Rp 6 juta untuk 6 orang pemenang dan voucher belanja senilai Rp 4 juta untuk 8 orang pemenang.

“Pengunjung dapat menggunakan promo menguntungkan ini selama pameran otomotif IIMS 2023 berlangsung. Adanya tawaran ini adalah untuk memudahkan konsumen mendapatkan mobil impiannya dari Suzuki untuk menemani mobilitas sehari-hari,” tutup Randy.

