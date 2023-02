Bengkel Mobil Otoklix Hadir di Depok, Melayani Motor Listrik

TEMPO.CO, Jakarta - PT Oto Klix Indonesia membuka bengkel mobil Otoklix Plus Depok yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ketiga pada hari ini, Kamis, 23 Februari 2023.

Pembukaan bengkel dibarengi dengan kerjasama Otoklix dengan perusahaan motor listrik, yakni Segway Motors Indonesia (SMI). Maka Otoklix Plus Depok juga menerima perawatan sepeda motor listrik.

“Otoklix bekerja keras untuk memastikan perbaikan serta perawatan mobil menjadi lebih nyaman, transparan, dan terjangkau,” kata PT Oto Klix Indonesia dalam rilis yang diterima Tempo.co hari ini.

Bengkel Otoklix Plus Depok adalah bengkel jaringan keempat setelah Simprug, Mangga Dua, dan Ciputat.

Pelanggan bisa melakukan servis lengkap di bengkel mobil Otoklix Plus Depok, seperti ganti oli, servis lengkap, general repair, tune up, spooring and balancing, servis rem, cuci mobil , detailing, dan ganti ban.

PT Oto Klix Indonesia memastikan biaya servisnya terjangkau.

Otoklix secara memulai kerjasama dengan Segway Motors Indonesia pada Rabu, 15 Februari 2023. Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh CEO Otoklix Martin Reyhan Suryohusodo dan CEO Segway Motors Indonesia Yedi Sondy di Otoklix Plus Simprug.

“Kemitraan kami dengan Segway Motors Indonesia memungkinkan kami memperluas layanan untuk motor listrik demi mendukung pemerintah Indonesia dalam mencapai net zero emission pada 2060,” ujar PT Oto Klix Indonesia.

Otoklix merayakan HUT ke-3 dengan Promo Segepok hingga 31 Maret 2023 berupa diskon 50 persen cuci mobil, tune up, AC care, dan detailing, diskon 25 persen spooring and balancing dan servis rem, serta diskon 10 persen untuk ganti oli.

Ada juga promo gratis cuci mobil, inspeksi, dan isi nitrogen bagi semua mobil pelanggan setelah melakukan servis.

